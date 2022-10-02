https://ria.ru/20221002/vybory-1821048995.html

Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов

Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов - РИА Новости, 02.10.2022

Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович побеждает на выборах на пост члена президиума БиГ от сербского народа, заявила ее... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T23:58

2022-10-02T23:58

2022-10-02T23:58

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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович побеждает на выборах на пост члена президиума БиГ от сербского народа, заявила ее партия Союз независимых социал-демократов (СНСД).Жители БиГ выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутата Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутата Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Традиционно бошняки в большинстве голосуют за Партию демократического действия (SDA), хорваты за Хорватское демократическое содружество (HDZ) БиГ, боснийские сербы за одну из нескольких "сербских" партий."На основании 75% обработанных бюллетеней кандидат СНСД Желька Цвиянович получила 240 тысяч голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС) и Партии демократического прогресса (ПДП, Мирко Шарович) - 160 тысяч голосов. В СДС признали, что Желька Цвиянович имеет недостижимое преимущество", - заявил пресс-секретарь партии Радован Ковачевич на основании данных наблюдателей СНСД.В штабе оппозиционного СДС подтвердили, что заметно отстают от конкурента.Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, работали 5 903 избирательных участка, из которых 21 расположен в дипломатических представительствах БиГ в 15 государствах. За ходом голосования и подсчета результатов следили 60 тысяч аккредитованных наблюдателей. Предвыборная тишина началась утром в субботу и продлилась до конца волеизъявления. Голосование проходило в воскресенье с 7.00 (8.00 мск).В день волеизъявления Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт, чье назначение не поддержали в Совбезе ООН Россия и Китай, внес изменения в закон о выборах в хорватско-мусульманской Федерации БиГ: обязанности обеих палат парламента ФБиГ рассматривать принимаемые другой палатой акты, новому порядку избрания судей Конституционного суда, расширении полномочий Совета по защите жизненных национальных интересов.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20220922/dodik-1818600920.html

https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html

https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html

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в мире, босния и герцеговина, федерация боснии и герцеговины