Рейтинг@Mail.ru
Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/vybory-1821048995.html
Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов
Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов - РИА Новости, 02.10.2022
Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович побеждает на выборах на пост члена президиума БиГ от сербского народа, заявила ее... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:58
2022-10-02T23:58
в мире
босния и герцеговина
федерация боснии и герцеговины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820946188_0:494:2760:2047_1920x0_80_0_0_f3ed5e24ab859de8467f2178ac287b5b.jpg
БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович побеждает на выборах на пост члена президиума БиГ от сербского народа, заявила ее партия Союз независимых социал-демократов (СНСД).Жители БиГ выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутата Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутата Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Традиционно бошняки в большинстве голосуют за Партию демократического действия (SDA), хорваты за Хорватское демократическое содружество (HDZ) БиГ, боснийские сербы за одну из нескольких "сербских" партий."На основании 75% обработанных бюллетеней кандидат СНСД Желька Цвиянович получила 240 тысяч голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС) и Партии демократического прогресса (ПДП, Мирко Шарович) - 160 тысяч голосов. В СДС признали, что Желька Цвиянович имеет недостижимое преимущество", - заявил пресс-секретарь партии Радован Ковачевич на основании данных наблюдателей СНСД.В штабе оппозиционного СДС подтвердили, что заметно отстают от конкурента.Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, работали 5 903 избирательных участка, из которых 21 расположен в дипломатических представительствах БиГ в 15 государствах. За ходом голосования и подсчета результатов следили 60 тысяч аккредитованных наблюдателей. Предвыборная тишина началась утром в субботу и продлилась до конца волеизъявления. Голосование проходило в воскресенье с 7.00 (8.00 мск).В день волеизъявления Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт, чье назначение не поддержали в Совбезе ООН Россия и Китай, внес изменения в закон о выборах в хорватско-мусульманской Федерации БиГ: обязанности обеих палат парламента ФБиГ рассматривать принимаемые другой палатой акты, новому порядку избрания судей Конституционного суда, расширении полномочий Совета по защите жизненных национальных интересов.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20220922/dodik-1818600920.html
https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html
https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html
босния и герцеговина
федерация боснии и герцеговины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820946188_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_1d0904b249bb0d4ed82f046252478318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния и герцеговина, федерация боснии и герцеговины
В мире, Босния и Герцеговина, Федерация Боснии и Герцеговины
23:58 02.10.2022
 
Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов

Президент Желька Цвиянович побеждает на выборах члена президиума БиГ от сербов

© AP Photo / Darko VojinovicГолосование на избирательном участке в городе Баня-Лука во время всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине
Голосование на избирательном участке в городе Баня-Лука во время всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович побеждает на выборах на пост члена президиума БиГ от сербского народа, заявила ее партия Союз независимых социал-демократов (СНСД).
Жители БиГ выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутата Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутата Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Традиционно бошняки в большинстве голосуют за Партию демократического действия (SDA), хорваты за Хорватское демократическое содружество (HDZ) БиГ, боснийские сербы за одну из нескольких "сербских" партий.
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:54
Лидер боснийских сербов уверен в своей победе на грядущих выборах
"На основании 75% обработанных бюллетеней кандидат СНСД Желька Цвиянович получила 240 тысяч голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС) и Партии демократического прогресса (ПДП, Мирко Шарович) - 160 тысяч голосов. В СДС признали, что Желька Цвиянович имеет недостижимое преимущество", - заявил пресс-секретарь партии Радован Ковачевич на основании данных наблюдателей СНСД.
В штабе оппозиционного СДС подтвердили, что заметно отстают от конкурента.
Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, работали 5 903 избирательных участка, из которых 21 расположен в дипломатических представительствах БиГ в 15 государствах. За ходом голосования и подсчета результатов следили 60 тысяч аккредитованных наблюдателей. Предвыборная тишина началась утром в субботу и продлилась до конца волеизъявления. Голосование проходило в воскресенье с 7.00 (8.00 мск).
Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно – Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:26
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик
В день волеизъявления Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт, чье назначение не поддержали в Совбезе ООН Россия и Китай, внес изменения в закон о выборах в хорватско-мусульманской Федерации БиГ: обязанности обеих палат парламента ФБиГ рассматривать принимаемые другой палатой акты, новому порядку избрания судей Конституционного суда, расширении полномочий Совета по защите жизненных национальных интересов.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:37
В США признали провал в "украинской авантюре"
 
В миреБосния и ГерцеговинаФедерация Боснии и Герцеговины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала