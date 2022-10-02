https://ria.ru/20221002/vybory-1820972547.html

Конституционный суд назначил дату выборов в заксобрания новых субъектов

Конституционный суд назначил дату выборов в заксобрания новых субъектов - РИА Новости, 02.10.2022

Конституционный суд назначил дату выборов в заксобрания новых субъектов

Выборы в законодательные органы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года, говорится в постановлениях... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:08

2022-10-02T14:08

2022-10-02T14:56

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Выборы в законодательные органы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года, говорится в постановлениях Конституционного суда РФ."Согласно статье 7 рассматриваемого Договора выборы в законодательный (представительный) орган Донецкой Народной Республики проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года; до избрания законодательного (представительного) органа Донецкой Народной Республики его полномочия осуществляет Народный Совет Донецкой Народной Республики – парламент Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении.Аналогичные постановления касаются ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20221002/zakon-1820979945.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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