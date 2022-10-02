https://ria.ru/20221002/vybory-1820972547.html
Конституционный суд назначил дату выборов в заксобрания новых субъектов
Конституционный суд назначил дату выборов в заксобрания новых субъектов - РИА Новости, 02.10.2022
Конституционный суд назначил дату выборов в заксобрания новых субъектов
Выборы в законодательные органы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года, говорится в постановлениях... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:08
2022-10-02T14:08
2022-10-02T14:56
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Выборы в законодательные органы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года, говорится в постановлениях Конституционного суда РФ."Согласно статье 7 рассматриваемого Договора выборы в законодательный (представительный) орган Донецкой Народной Республики проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года; до избрания законодательного (представительного) органа Донецкой Народной Республики его полномочия осуществляет Народный Совет Донецкой Народной Республики – парламент Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении.Аналогичные постановления касаются ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20221002/zakon-1820979945.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Конституционный суд РФ, Херсонская область , Запорожская область
14:08 02.10.2022 (обновлено: 14:56 02.10.2022)
Конституционный суд назначил дату выборов в заксобрания новых субъектов
Выборы в заксобрания новых субъектов пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года