https://ria.ru/20221002/vybory-1820935943.html

В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы

В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы - РИА Новости, 02.10.2022

В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы

В Боснии и Герцеговине стартовали всеобщие выборы, на которых предстоит избрать президиум страны и депутатов парламента, заявила Центральная избирательная... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:18

2022-10-02T08:18

2022-10-02T12:15

в мире

босния и герцеговина

федерация боснии и герцеговины

милорад додик

республика сербская

сербская демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820946188_0:494:2760:2047_1920x0_80_0_0_f3ed5e24ab859de8467f2178ac287b5b.jpg

БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. В Боснии и Герцеговине стартовали всеобщие выборы, на которых предстоит избрать президиум страны и депутатов парламента, заявила Центральная избирательная комиссия."Голосование проходит в воскресенье с 07:00 до 19:00, участки открылись вовремя", — говорится в сообщении.Избиратели Боснии и Герцеговины должны определить, кто займет ключевые посты в стране. Это три члена президиума и 42 депутата парламента БиГ. В Республике Сербской выбирают президента, вице-президента и 83 депутатов Скупщины, а в хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины — 98 депутатов местной Палаты представителей. Кроме того, проходят выборы в муниципальные собрания. Традиционно бошняки голосуют за Партию демократического действия (SDA), хорваты — за Хорватское демократическое содружество (HDZ), а боснийские сербы — за одну из нескольких сербских партий.По информации ЦИК, правом голоса обладают порядка 3,4 миллиона граждан. В стране открылись свыше 5,9 тысячи избирательных участков, из которых 21 расположен в дипломатических представительствах Боснии и Герцеговины в 15 государствах. За ходом голосования следят 60 тысяч наблюдателей. Главной интригой выборов называют выдвижение на пост главы Республики Сербской лидера Союза независимых социал-демократов, члена президиума БиГ от сербского народа Милорада Додика. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в Совбезе ООН не утвердили Россия и Китай.Главным конкурентом Додика стала заместитель председателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупцией и насущные потребности граждан.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов. Точное число ее жертв не установлено, но различные источники говорят о более чем ста тысячах человек. Конец войне положило подписанное в 1995 году Дейтонское соглашение. В соответствии с ним были сформированы три образования — Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из трех человек — по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20220922/dodik-1818600920.html

https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html

босния и герцеговина

федерация боснии и герцеговины

республика сербская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, босния и герцеговина, федерация боснии и герцеговины, милорад додик, республика сербская, сербская демократическая партия