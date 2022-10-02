08:18 02.10.2022 (обновлено: 12:15 02.10.2022)
В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы
В Боснии и Герцеговине открылись участки на всеобщих выборах
© AP Photo / Darko VojinovicГолосование на избирательном участке в городе Баня-Лука во время всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине
© AP Photo / Darko Vojinovic
Голосование на избирательном участке в городе Баня-Лука во время всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине
БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. В Боснии и Герцеговине стартовали всеобщие выборы, на которых предстоит избрать президиум страны и депутатов парламента, заявила Центральная избирательная комиссия.
"Голосование проходит в воскресенье с 07:00 до 19:00, участки открылись вовремя", — говорится в сообщении.
Избиратели Боснии и Герцеговины должны определить, кто займет ключевые посты в стране. Это три члена президиума и 42 депутата парламента БиГ. В Республике Сербской выбирают президента, вице-президента и 83 депутатов Скупщины, а в хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины — 98 депутатов местной Палаты представителей. Кроме того, проходят выборы в муниципальные собрания.
Традиционно бошняки голосуют за Партию демократического действия (SDA), хорваты — за Хорватское демократическое содружество (HDZ), а боснийские сербы — за одну из нескольких сербских партий.
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По информации ЦИК, правом голоса обладают порядка 3,4 миллиона граждан. В стране открылись свыше 5,9 тысячи избирательных участков, из которых 21 расположен в дипломатических представительствах Боснии и Герцеговины в 15 государствах. За ходом голосования следят 60 тысяч наблюдателей.
Главной интригой выборов называют выдвижение на пост главы Республики Сербской лидера Союза независимых социал-демократов, члена президиума БиГ от сербского народа Милорада Додика. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в Совбезе ООН не утвердили Россия и Китай.
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Главным конкурентом Додика стала заместитель председателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупцией и насущные потребности граждан.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов. Точное число ее жертв не установлено, но различные источники говорят о более чем ста тысячах человек. Конец войне положило подписанное в 1995 году Дейтонское соглашение. В соответствии с ним были сформированы три образования — Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из трех человек — по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).