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В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы - РИА Новости, 02.10.2022
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В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы
В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы - РИА Новости, 02.10.2022
В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы
В Боснии и Герцеговине стартовали всеобщие выборы, на которых предстоит избрать президиум страны и депутатов парламента, заявила Центральная избирательная... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T08:18
2022-10-02T12:15
в мире
босния и герцеговина
федерация боснии и герцеговины
милорад додик
республика сербская
сербская демократическая партия
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БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. В Боснии и Герцеговине стартовали всеобщие выборы, на которых предстоит избрать президиум страны и депутатов парламента, заявила Центральная избирательная комиссия."Голосование проходит в воскресенье с 07:00 до 19:00, участки открылись вовремя", — говорится в сообщении.Избиратели Боснии и Герцеговины должны определить, кто займет ключевые посты в стране. Это три члена президиума и 42 депутата парламента БиГ. В Республике Сербской выбирают президента, вице-президента и 83 депутатов Скупщины, а в хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины — 98 депутатов местной Палаты представителей. Кроме того, проходят выборы в муниципальные собрания. Традиционно бошняки голосуют за Партию демократического действия (SDA), хорваты — за Хорватское демократическое содружество (HDZ), а боснийские сербы — за одну из нескольких сербских партий.По информации ЦИК, правом голоса обладают порядка 3,4 миллиона граждан. В стране открылись свыше 5,9 тысячи избирательных участков, из которых 21 расположен в дипломатических представительствах Боснии и Герцеговины в 15 государствах. За ходом голосования следят 60 тысяч наблюдателей. Главной интригой выборов называют выдвижение на пост главы Республики Сербской лидера Союза независимых социал-демократов, члена президиума БиГ от сербского народа Милорада Додика. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в Совбезе ООН не утвердили Россия и Китай.Главным конкурентом Додика стала заместитель председателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупцией и насущные потребности граждан.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов. Точное число ее жертв не установлено, но различные источники говорят о более чем ста тысячах человек. Конец войне положило подписанное в 1995 году Дейтонское соглашение. В соответствии с ним были сформированы три образования — Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из трех человек — по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
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босния и герцеговина
федерация боснии и герцеговины
республика сербская
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в мире, босния и герцеговина, федерация боснии и герцеговины, милорад додик, республика сербская, сербская демократическая партия
В мире, Босния и Герцеговина, Федерация Боснии и Герцеговины, Милорад Додик, Республика Сербская, Сербская демократическая партия
08:18 02.10.2022 (обновлено: 12:15 02.10.2022)
 
В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы

В Боснии и Герцеговине открылись участки на всеобщих выборах

© AP Photo / Darko VojinovicГолосование на избирательном участке в городе Баня-Лука во время всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине
Голосование на избирательном участке в городе Баня-Лука во время всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Голосование на избирательном участке в городе Баня-Лука во время всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. В Боснии и Герцеговине стартовали всеобщие выборы, на которых предстоит избрать президиум страны и депутатов парламента, заявила Центральная избирательная комиссия.
"Голосование проходит в воскресенье с 07:00 до 19:00, участки открылись вовремя", — говорится в сообщении.
Избиратели Боснии и Герцеговины должны определить, кто займет ключевые посты в стране. Это три члена президиума и 42 депутата парламента БиГ. В Республике Сербской выбирают президента, вице-президента и 83 депутатов Скупщины, а в хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины — 98 депутатов местной Палаты представителей. Кроме того, проходят выборы в муниципальные собрания.
Традиционно бошняки голосуют за Партию демократического действия (SDA), хорваты — за Хорватское демократическое содружество (HDZ), а боснийские сербы — за одну из нескольких сербских партий.
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По информации ЦИК, правом голоса обладают порядка 3,4 миллиона граждан. В стране открылись свыше 5,9 тысячи избирательных участков, из которых 21 расположен в дипломатических представительствах Боснии и Герцеговины в 15 государствах. За ходом голосования следят 60 тысяч наблюдателей.
Главной интригой выборов называют выдвижение на пост главы Республики Сербской лидера Союза независимых социал-демократов, члена президиума БиГ от сербского народа Милорада Додика. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в Совбезе ООН не утвердили Россия и Китай.
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Главным конкурентом Додика стала заместитель председателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупцией и насущные потребности граждан.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов. Точное число ее жертв не установлено, но различные источники говорят о более чем ста тысячах человек. Конец войне положило подписанное в 1995 году Дейтонское соглашение. В соответствии с ним были сформированы три образования — Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из трех человек — по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
 
В миреБосния и ГерцеговинаФедерация Боснии и ГерцеговиныМилорад ДодикРеспублика СербскаяСербская демократическая партия
 
 
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