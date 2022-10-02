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Процедура выборов президента Бразилии

Процедура выборов президента Бразилии - РИА Новости, 02.10.2022

Процедура выборов президента Бразилии

В соответствии с Конституцией Бразилии (1988), главой исполнительной власти страны является президент. Он избирается на четыре года с правом последующего... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T00:40

2022-10-02T00:40

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В соответствии с Конституцией Бразилии (1988), главой исполнительной власти страны является президент. Он избирается на четыре года с правом последующего переизбрания на один срок.Президент избирается одновременно с вице-президентом.Первый тур выборов проводится в первое воскресенье октября, второй тур, если таковой необходим, – в последнее воскресенье октября года, предшествующего окончанию текущего президентского срока. Голосование в Бразилии является всеобщим и обязательным для всех образованных граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Необязательным голосование является для граждан в возрасте 16 и 17 лет, старше 70 лет и неграмотных любого возраста.Действующее законодательство определяет наложение штрафа на избирателей, не явившихся на избирательные участки и не обосновавших свое отсутствие, в течение 60 дней после проведения выборов (в случае избирателей, находящихся за границей в день выборов, срок составляет 30 дней со дня их возвращения в страну).Избиратели, не проголосовавшие на трех выборах подряд, не уплатившие штраф или не оправдавшие себя в течение шести месяцев со дня последних выборов, на которых они должны были присутствовать, будут исключены из реестра избирателей. В данном случае каждый тур выборов считается отдельным голосованием.Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. На президентских выборах вся страна является одним избирательным округом.Кандидатом в президенты могут быть граждане Бразилии, достигшие 35 лет. Баллотироваться могут только кандидаты, зарегистрированные партиями.Если кандидат на должность президента занимает другую государственную должность, то он должен отказаться от нее не менее чем за шесть месяцев до даты выборов.В день выборов избирательные участки открыты с 8 до 17 часов. Для идентификации избирателей используются биометрические данные (отпечатки пальцев). При этом отмечается, что в 2020 году по всей стране приостановили регистрацию новых биометрических данных на фоне пандемии коронавируса. Избирателям, у которых еще не были собраны биометрические данные, не будет отказано в голосовании.Голосование является полностью электронным. Для этих целей используют специальные терминалы, которые не подключены к интернету. Избиратель должен указать на терминале для электронного голосования номер партии кандидата в президенты, за которого хочет отдать свой голос. После этого на экране терминала отображается информация о сделанном выборе. Затем, проверив правильность учета, избиратель должен подтвердить свой выбор. После этого выбор избирателя засчитывается и сохраняется на карте памяти.После окончания времени голосования устройство распечатывает итоги по избирательному участку. Копия первого экземпляра протокола об итогах голосования вывешивается для всеобщего обозрения в помещении избирательного участка. Сведения об итогах голосования на соответствующем избирательном участке передаются в региональные трибуналы и Высший трибунал по избирательным делам через сеть, независимую от интернета. В отдаленных регионах, таких как Амазонка, иногда используется спутниковая связь. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство голосов. Если никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, то проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.Если до проведения второго тура выборов один из кандидатов умрет или снимет свою кандидатуру, во второй тур приглашается следующий по списку кандидат, получивший наибольшее количество голосов.Если несколько кандидатов получили одинаковое число голосов, избранным считается тот, кто старше по возрасту.Президент и вице-президент республики вступают в должность на заседании Национального конгресса.В 2022 году первый тур президентских выборов в Бразилии состоится 2 октября. В том случае, если по результатам голосования понадобится второй тур, он пройдет 30 октября.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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