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Путин на следующей неделе встретится с педагогами по случаю Дня учителя
Путин на следующей неделе встретится с педагогами по случаю Дня учителя - РИА Новости, 02.10.2022
Путин на следующей неделе встретится с педагогами по случаю Дня учителя
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 3-9 октября продолжит заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса страны, а также проведет совещание РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:38
2022-10-02T14:38
2022-10-02T14:54
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 3-9 октября продолжит заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса страны, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналист Павел Зарубин в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”.Кроме того, глава государства проведет традиционную встречу с российскими педагогами, приуроченную ко Дню учителя, который отмечается 5 октября.Ранее стало известно о ЧП на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". 26 сентября в них было зафиксировано падение давления, чуть позже Власти Дании и Швеции сообщили об утечках газа, сейсмический центр Швеции зафиксировал подводные взрывы. Причины происшествия выясняются.
https://ria.ru/20221002/dogovory-1820974964.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, павел зарубин, швеция, дания, северный поток, северный поток — 2
Россия, Политика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Швеция, Дания, Северный поток, Северный поток — 2
14:38 02.10.2022 (обновлено: 14:54 02.10.2022)
Путин на следующей неделе встретится с педагогами по случаю Дня учителя
Путин на следующей неделе будет заниматься вопросами ТЭК и встретится с педагогами