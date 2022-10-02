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Путин на следующей неделе встретится с педагогами по случаю Дня учителя

Путин на следующей неделе встретится с педагогами по случаю Дня учителя - РИА Новости, 02.10.2022

Путин на следующей неделе встретится с педагогами по случаю Дня учителя

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 3-9 октября продолжит заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса страны, а также проведет совещание РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:38

2022-10-02T14:38

2022-10-02T14:54

россия

политика

владимир путин

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северный поток — 2

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 3-9 октября продолжит заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса страны, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналист Павел Зарубин в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”.Кроме того, глава государства проведет традиционную встречу с российскими педагогами, приуроченную ко Дню учителя, который отмечается 5 октября.Ранее стало известно о ЧП на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". 26 сентября в них было зафиксировано падение давления, чуть позже Власти Дании и Швеции сообщили об утечках газа, сейсмический центр Швеции зафиксировал подводные взрывы. Причины происшествия выясняются.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, павел зарубин, швеция, дания, северный поток, северный поток — 2