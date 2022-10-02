https://ria.ru/20221002/ukraina-1821046317.html

В США пообещали поддерживать "территориальную целостность" Украины

В США пообещали поддерживать "территориальную целостность" Украины - РИА Новости, 02.10.2022

В США пообещали поддерживать "территориальную целостность" Украины

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком поддержку Киева и ситуацию вокруг... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T23:11

2022-10-02T23:11

2022-10-02T23:28

специальная военная операция на украине

в мире

джейк салливан

андрей ермак

киев

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком поддержку Киева и ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщает пресс-служба Белого дома."Салливан встретился в Стамбуле с Ермаком. Салливан подчеркнул твердую поддержку США независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.Стороны обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

сша

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джейк салливан, андрей ермак, киев, сша, украина