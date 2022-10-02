https://ria.ru/20221002/ukraina-1821046317.html
В США пообещали поддерживать "территориальную целостность" Украины
В США пообещали поддерживать "территориальную целостность" Украины - РИА Новости, 02.10.2022
В США пообещали поддерживать "территориальную целостность" Украины
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком поддержку Киева и ситуацию вокруг... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:11
2022-10-02T23:11
2022-10-02T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
джейк салливан
андрей ермак
киев
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком поддержку Киева и ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщает пресс-служба Белого дома."Салливан встретился в Стамбуле с Ермаком. Салливан подчеркнул твердую поддержку США независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.Стороны обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джейк салливан, андрей ермак, киев, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джейк Салливан, Андрей Ермак, Киев, США, Украина
23:11 02.10.2022 (обновлено: 23:28 02.10.2022)
В США пообещали поддерживать "территориальную целостность" Украины
Салливан: США будут поддерживать независимость и "территориальную целостность" Украины