https://ria.ru/20221002/ukraina-1821028037.html

Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 02.10.2022

Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном ситуацию вокруг Украины, сообщает... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:54

2022-10-02T19:54

2022-10-02T19:54

в мире

джейк салливан

ибрагим калын

украина

сша

турция

нато

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома."Салливан встретился в Стамбуле с Калыном. Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.Салливан выразил турецкому коллеги признательность за усилия по укреплению мировой продовольственной безопасности и дипломатическую работу над освобождением и "двух содержащихся в РФ американцев", сообщает Белый дом.Стороны обсудили ситуацию вокруг Армении и Азербайджана, важность диалога для разрешения спорных моментов в Восточном Средиземноморье и прогресс в рамках работы по принятию в НАТО Финляндии и Швеции, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html

украина

сша

турция

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в мире, джейк салливан, ибрагим калын, украина, сша, турция, нато