https://ria.ru/20221002/ukraina-1821028037.html
Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины
Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 02.10.2022
Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном ситуацию вокруг Украины, сообщает... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:54
2022-10-02T19:54
2022-10-02T19:54
в мире
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома."Салливан встретился в Стамбуле с Калыном. Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.Салливан выразил турецкому коллеги признательность за усилия по укреплению мировой продовольственной безопасности и дипломатическую работу над освобождением и "двух содержащихся в РФ американцев", сообщает Белый дом.Стороны обсудили ситуацию вокруг Армении и Азербайджана, важность диалога для разрешения спорных моментов в Восточном Средиземноморье и прогресс в рамках работы по принятию в НАТО Финляндии и Швеции, говорится в сообщении.
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в мире, джейк салливан, ибрагим калын, украина, сша, турция, нато
В мире, Джейк Салливан, Ибрагим Калын, Украина, США, Турция, НАТО
Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины
Советник президента США Салливан обсудил с турецким коллегой Калыном поддержку Украины