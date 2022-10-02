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Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 02.10.2022
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Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины
Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 02.10.2022
Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном ситуацию вокруг Украины, сообщает... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:54
2022-10-02T19:54
в мире
джейк салливан
ибрагим калын
украина
сша
турция
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома."Салливан встретился в Стамбуле с Калыном. Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.Салливан выразил турецкому коллеги признательность за усилия по укреплению мировой продовольственной безопасности и дипломатическую работу над освобождением и "двух содержащихся в РФ американцев", сообщает Белый дом.Стороны обсудили ситуацию вокруг Армении и Азербайджана, важность диалога для разрешения спорных моментов в Восточном Средиземноморье и прогресс в рамках работы по принятию в НАТО Финляндии и Швеции, говорится в сообщении.
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в мире, джейк салливан, ибрагим калын, украина, сша, турция, нато
В мире, Джейк Салливан, Ибрагим Калын, Украина, США, Турция, НАТО
19:54 02.10.2022
 
Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

Советник президента США Салливан обсудил с турецким коллегой Калыном поддержку Украины

© AP Photo / Burhan OzbiliciАкция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция
Акция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Акция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Салливан встретился в Стамбуле с Калыном. Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.
Салливан выразил турецкому коллеги признательность за усилия по укреплению мировой продовольственной безопасности и дипломатическую работу над освобождением и "двух содержащихся в РФ американцев", сообщает Белый дом.
Стороны обсудили ситуацию вокруг Армении и Азербайджана, важность диалога для разрешения спорных моментов в Восточном Средиземноморье и прогресс в рамках работы по принятию в НАТО Финляндии и Швеции, говорится в сообщении.
Мобилизованные учатся применять гранатометы НАТО в тыловых районах СВО. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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В миреДжейк СалливанИбрагим КалынУкраинаСШАТурцияНАТО
 
 
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