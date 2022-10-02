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Папа римский обратился к Путину и Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022
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Папа римский обратился к Путину и Зеленскому
Папа римский обратился к Путину и Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022
Папа римский обратился к Путину и Зеленскому
Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:04
2022-10-02T16:11
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
папа римский
украина
россия
донбасс
нато
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию.Помимо этого, папа призвал стороны уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств, сообщает издание.Франциск не раз высказывался о причинах украинского кризиса и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
россия
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, папа римский, украина, россия, донбасс, нато, признание днр и лнр в россии
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Папа Римский, Украина, Россия, Донбасс, НАТО, Признание ДНР и ЛНР в России
14:04 02.10.2022 (обновлено: 16:11 02.10.2022)
 
Папа римский обратился к Путину и Зеленскому

Папа римский Франциск призвал президентов России и Украины остановить конфликт

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа римский Франциск в Ватикане
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию.

"Папа Франциск выражает глубокую обеспокоенность военной эскалацией конфликта на Украине и ядерной угрозой. Он призывает Путина немедленно остановить противостояние, а Зеленского — быть открытым для серьезных мирных предложений", — говорится в публикации Vatican News.

Помимо этого, папа призвал стороны уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств, сообщает издание.
Франциск не раз высказывался о причинах украинского кризиса и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 11:16
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В миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинПапа РимскийУкраинаРоссияДонбассНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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