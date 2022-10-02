14:04 02.10.2022 (обновлено: 16:11 02.10.2022)
Папа римский обратился к Путину и Зеленскому
Папа римский Франциск призвал президентов России и Украины остановить конфликт
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию.
"Папа Франциск выражает глубокую обеспокоенность военной эскалацией конфликта на Украине и ядерной угрозой. Он призывает Путина немедленно остановить противостояние, а Зеленского — быть открытым для серьезных мирных предложений", — говорится в публикации Vatican News.
Помимо этого, папа призвал стороны уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств, сообщает издание.
Франциск не раз высказывался о причинах украинского кризиса и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.