https://ria.ru/20221002/ukraina-1820972024.html

Папа римский обратился к Путину и Зеленскому

Папа римский обратился к Путину и Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022

Папа римский обратился к Путину и Зеленскому

Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:04

2022-10-02T14:04

2022-10-02T16:11

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

папа римский

украина

россия

донбасс

нато

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию.Помимо этого, папа призвал стороны уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств, сообщает издание.Франциск не раз высказывался о причинах украинского кризиса и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820952786.html

украина

россия

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, папа римский, украина, россия, донбасс, нато, признание днр и лнр в россии