https://ria.ru/20221002/ukraina-1820966409.html

США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ

США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022

США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ

Администрация Джо Байдена оказывает давление на Евросоюз, чтобы заставить его "делать больше" для поддержки киевских властей, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:01

2022-10-02T13:01

2022-10-02T21:28

экономика

украина

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джо байден

евросоюз

россия

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Администрация Джо Байдена оказывает давление на Евросоюз, чтобы заставить его "делать больше" для поддержки киевских властей, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере 1,5 миллиарда долларов в месяц на протяжении всего конфликта с Россией и добиваются от европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм", — говорится в публикации.Накануне Байден подписал закон о временном закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.Ранее также сообщалось, что с февраля при содействии Всемирного банка (ВБ) США уже предоставили киевскому режиму 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

https://ria.ru/20220929/razveddannye-1820441465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, сша, джо байден, евросоюз, россия