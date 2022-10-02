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США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022
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США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ
США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022
США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ
Администрация Джо Байдена оказывает давление на Евросоюз, чтобы заставить его "делать больше" для поддержки киевских властей, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:01
2022-10-02T21:28
экономика
украина
сша
джо байден
евросоюз
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Администрация Джо Байдена оказывает давление на Евросоюз, чтобы заставить его "делать больше" для поддержки киевских властей, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере 1,5 миллиарда долларов в месяц на протяжении всего конфликта с Россией и добиваются от европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм", — говорится в публикации.Накануне Байден подписал закон о временном закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.Ранее также сообщалось, что с февраля при содействии Всемирного банка (ВБ) США уже предоставили киевскому режиму 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
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экономика, украина, сша, джо байден, евросоюз, россия
Экономика, Украина, США, Джо Байден, Евросоюз, Россия
13:01 02.10.2022 (обновлено: 21:28 02.10.2022)
 
США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ

Bloomberg: США готовы выплачивать Украине 1,5 миллиарда долларов в месяц

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Администрация Джо Байдена оказывает давление на Евросоюз, чтобы заставить его "делать больше" для поддержки киевских властей, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере 1,5 миллиарда долларов в месяц на протяжении всего конфликта с Россией и добиваются от европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
Накануне Байден подписал закон о временном закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.
Ранее также сообщалось, что с февраля при содействии Всемирного банка (ВБ) США уже предоставили киевскому режиму 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.
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