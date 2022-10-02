https://ria.ru/20221002/ukraina-1820959429.html

Кандидаты в президенты Бразилии призвали к диалогу по ситуации на Украине

Кандидаты в президенты Бразилии призвали к диалогу по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.10.2022

Кандидаты в президенты Бразилии призвали к диалогу по ситуации на Украине

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава страны Жаир Болсонару, которые в воскресенье будут бороться за главный пост в государстве,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:17

2022-10-02T12:17

2022-10-02T12:17

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 окт - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава страны Жаир Болсонару, которые в воскресенье будут бороться за главный пост в государстве, имеют абсолютно разные точки зрения по многим вопросам, но совпадают в одном - ситуацию на Украине нужно решать путем диалога.Владимир Зеленский хотел конфликта с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, говорил в августе Лула да Силва в интервью журналу Time."Иногда я смотрю, как (Зеленский - ред.)... выступает по телевидению, ему аплодируют, он срывает овации в парламенте… Я не знаю (Зеленского - ред.)..., но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию. А ему бы следовало быть за столом переговоров", - сказал политик.Он отметил, что люди разжигают ненависть к РФ, "но это не решение проблемы"."Нам нужно достичь соглашения. Но люди поощряют (конфликт). Вы подбадриваете этого парня (Зеленского ), а потом он думает, что он вишенка на вашем торте. У нас должен быть серьезный разговор", - считает Лула да Силва.Кандидат в президенты отмечал, что если он выиграет выборы, то намерен встретиться с представителями России и Украины."Если мы победим, а (конфликт)... еще не будет закончен, мы поговорим с ними", - отметил политик, добавив, что кризис не интересен никому, "только продавцам оружия, а мы хотим продавать культуру, книги, еду".Болсонару, который побывал в Москве незадолго до начала специальной военной операции и встретился с президентом России Владимиром Путиным, отмечал сотрудничество двух стран в целом ряде сфер - в обороне, нефтяном и газовом секторах, в сельском хозяйстве."Экономические ограничения США и Европы против России не сработали", - говорил он позже, в июле, во время встречи со сторонниками."Я знаю, каким должно бы быть решение вопроса, но я не буду забегать вперед", - сказал Болсонару в интервью телеканалу CNN в преддверии разговора с Зеленским."Как закончилась война Аргентины с Великобританией в 1982 году? Вот куда это идёт. Сожалеем, но правда в том, что есть вещи, причиняющие боль, но это надо понять", - добавил Болсонару. Война за Фолклендские (Мальвинские) острова завершилась поражением Аргентины.В сентябре, выступая на Генассамблее ООН , Болсонару снова раскритиковал санкции против РФ, которые наносят ущерб мировой экономике."Последствия... уже сказываются на мировых ценах на продукты питания, топливо и другие товары... Мы поддерживаем все усилия по снижению негативного экономического влияния этого кризиса. Но мы не думаем, что лучший путь - это применение односторонних санкций. Эти меры нарушили восстановление экономики и нанесли ущерб незащищенным слоям населения, в том числе в Европе", - сказал Болсонару.По его мнению, решение кризиса можно достичь только путем диалога.

https://ria.ru/20221002/braziliya-1820940158.html

https://ria.ru/20221001/dizel-1820790439.html

https://ria.ru/20221002/vybory-1820249748.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, россия, украина, генеральная ассамблея оон, оон, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, владимир зеленский, владимир путин