11:16 02.10.2022 (обновлено: 12:21 02.10.2022)
В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны
Депутат бундестага Вагенкнехт предупредила о риске ядерной катастрофы из-за Украины
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт возложила на немецкое правительство ответственность за затягивание противостояния на Украине, пишет издание Junge Welt.
"Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию", — подчеркнула депутат.
По ее мнению, развязанная против России экономическая война не помогает, а, наоборот, мешает урегулированию кризиса.
"Экономические санкции вредят нам больше, чем Москве, и приносят рекордную прибыль "Газпрому". Более того, эти меры служат интересам Вашингтона", — считает Вагенкнехт.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. Тридцатого сентября президент и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России. Выступая на церемонии подписания документов, Путин подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.
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