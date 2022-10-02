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В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны - РИА Новости, 02.10.2022
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В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны
В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны - РИА Новости, 02.10.2022
В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт возложила на немецкое правительство ответственность за затягивание противостояния на Украине, пишет издание Junge Welt. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:16
2022-10-02T12:21
в мире
сара вагенкнехт
владимир путин
украина
германия
россия
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт возложила на немецкое правительство ответственность за затягивание противостояния на Украине, пишет издание Junge Welt.По ее мнению, развязанная против России экономическая война не помогает, а, наоборот, мешает урегулированию кризиса."Экономические санкции вредят нам больше, чем Москве, и приносят рекордную прибыль "Газпрому". Более того, эти меры служат интересам Вашингтона", — считает Вагенкнехт.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. Тридцатого сентября президент и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России. Выступая на церемонии подписания документов, Путин подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.
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в мире, сара вагенкнехт, владимир путин, украина, германия, россия, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
В мире, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, Украина, Германия, Россия, Газпром, Санкции в отношении России, Признание ДНР и ЛНР в России
11:16 02.10.2022 (обновлено: 12:21 02.10.2022)
 
В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны

Депутат бундестага Вагенкнехт предупредила о риске ядерной катастрофы из-за Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт возложила на немецкое правительство ответственность за затягивание противостояния на Украине, пишет издание Junge Welt.

"Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию", — подчеркнула депутат.

По ее мнению, развязанная против России экономическая война не помогает, а, наоборот, мешает урегулированию кризиса.
"Экономические санкции вредят нам больше, чем Москве, и приносят рекордную прибыль "Газпрому". Более того, эти меры служат интересам Вашингтона", — считает Вагенкнехт.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. Тридцатого сентября президент и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России. Выступая на церемонии подписания документов, Путин подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.
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В миреСара ВагенкнехтВладимир ПутинУкраинаГерманияРоссияГазпромСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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