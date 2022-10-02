https://ria.ru/20221002/ukraina-1820952786.html

В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны

В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны - РИА Новости, 02.10.2022

В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт возложила на немецкое правительство ответственность за затягивание противостояния на Украине, пишет издание Junge Welt. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:16

2022-10-02T11:16

2022-10-02T12:21

в мире

сара вагенкнехт

владимир путин

украина

германия

россия

газпром

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт возложила на немецкое правительство ответственность за затягивание противостояния на Украине, пишет издание Junge Welt.По ее мнению, развязанная против России экономическая война не помогает, а, наоборот, мешает урегулированию кризиса."Экономические санкции вредят нам больше, чем Москве, и приносят рекордную прибыль "Газпрому". Более того, эти меры служат интересам Вашингтона", — считает Вагенкнехт.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. Тридцатого сентября президент и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России. Выступая на церемонии подписания документов, Путин подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.

https://ria.ru/20220928/putin-1819998554.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сара вагенкнехт, владимир путин, украина, германия, россия, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии