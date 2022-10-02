https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html

NI: у Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины

NI: у Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины - РИА Новости, 02.10.2022

NI: у Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины

У Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией -... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:31

2022-10-02T09:31

2022-10-02T10:07

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. У Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией - вернуться к дипломатии, пишет бывший офицер армии США Дэвид Пайн для издания The National Interest. "Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину", — говорится в публикации. По словам автора, администрация Байдена должна отказаться от ввода новых экономических санкций против России, прекратить отправку дополнительных американских войск в Восточную Европу и приостановить летальную военную помощь Украине в обмен на прекращение боевых действий. Пайн считает, что ослабление ограничительных мер после мирного соглашения обеспечит экономическую помощь миллионам американцев, страдающим от рецессии, вызванной западными санкциями против России. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

https://ria.ru/20221002/lovushka-1820930270.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, украина, джо байден