09:31 02.10.2022 (обновлено: 10:07 02.10.2022)
NI: у Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины
National Interest: президенту США Байдену надо вернуться к дипломатии для спасения Украины
© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. У Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией - вернуться к дипломатии, пишет бывший офицер армии США Дэвид Пайн для издания The National Interest.
"Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину", — говорится в публикации.
"Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину", — говорится в публикации.
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По словам автора, администрация Байдена должна отказаться от ввода новых экономических санкций против России, прекратить отправку дополнительных американских войск в Восточную Европу и приостановить летальную военную помощь Украине в обмен на прекращение боевых действий.
Пайн считает, что ослабление ограничительных мер после мирного соглашения обеспечит экономическую помощь миллионам американцев, страдающим от рецессии, вызванной западными санкциями против России.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Пайн считает, что ослабление ограничительных мер после мирного соглашения обеспечит экономическую помощь миллионам американцев, страдающим от рецессии, вызванной западными санкциями против России.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.