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В Британии испугались ударов России со всех сторон - РИА Новости, 02.10.2022
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В Британии испугались ударов России со всех сторон
В Британии испугались ударов России со всех сторон - РИА Новости, 02.10.2022
В Британии испугались ударов России со всех сторон
Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса, предупредил в беседе с Telegraph глава Генштаба страны Тони Радакин. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T01:56
2022-10-02T01:56
тони радакин
россия
великобритания
москва
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса, предупредил в беседе с Telegraph глава Генштаба страны Тони Радакин.По его словам, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.Адмирал считает, что этот сценарий "представляет угрозу всему Западу", однако он вызовет "решительный ответ" со стороны НАТО.Ранее эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер заявил, что у Британии нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал".
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тони радакин, россия, великобритания, москва, нато, в мире
Тони Радакин, Россия, Великобритания, Москва, НАТО, В мире
01:56 02.10.2022
 
В Британии испугались ударов России со всех сторон

Глава британского Генштаба Радакин: Россия может нанести удары по Лондону из космоса

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса, предупредил в беседе с Telegraph глава Генштаба страны Тони Радакин.
По его словам, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.

"У России есть силы в космосе. России обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот", — отметил Радакин.

Адмирал считает, что этот сценарий "представляет угрозу всему Западу", однако он вызовет "решительный ответ" со стороны НАТО.
Ранее эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер заявил, что у Британии нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал".
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