https://ria.ru/20221002/trass-1820967811.html

Трасс планирует сохранить план поддержки экономики, представленный минфином

Трасс планирует сохранить план поддержки экономики, представленный минфином - РИА Новости, 02.10.2022

Трасс планирует сохранить план поддержки экономики, представленный минфином

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph заявила, что план поддержки экономики страны, представленный в парламенте главой минфина... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:10

2022-10-02T13:10

2022-10-02T13:10

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph заявила, что план поддержки экономики страны, представленный в парламенте главой минфина Квази Квартенгом, будет сохранен, несмотря на критику.Ранее глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики."На вопрос, планирует ли она сохранить весь пакет мер, включая самое спорное положение об отмене ставки подоходного налога в размере 45%, премьер-министр просто ответила "да", - передает издание.Трасс также опровергла утверждения о том, что Квартенга могут снять с должности, отметив, что меры были согласованы между ними совместно.

https://ria.ru/20220929/trass-1820244284.html

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лиз трасс, великобритания, в мире