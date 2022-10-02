https://ria.ru/20221002/trass-1820967811.html
Трасс планирует сохранить план поддержки экономики, представленный минфином
Трасс планирует сохранить план поддержки экономики, представленный минфином - РИА Новости, 02.10.2022
Трасс планирует сохранить план поддержки экономики, представленный минфином
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph заявила, что план поддержки экономики страны, представленный в парламенте главой минфина... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:10
2022-10-02T13:10
2022-10-02T13:10
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph заявила, что план поддержки экономики страны, представленный в парламенте главой минфина Квази Квартенгом, будет сохранен, несмотря на критику.Ранее глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики."На вопрос, планирует ли она сохранить весь пакет мер, включая самое спорное положение об отмене ставки подоходного налога в размере 45%, премьер-министр просто ответила "да", - передает издание.Трасс также опровергла утверждения о том, что Квартенга могут снять с должности, отметив, что меры были согласованы между ними совместно.
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лиз трасс, великобритания, в мире
Лиз Трасс, Великобритания, В мире
Трасс планирует сохранить план поддержки экономики, представленный минфином
Трасс планирует сохранить план поддержки экономики, представленный главой минфина
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph заявила
, что план поддержки экономики страны, представленный в парламенте главой минфина Квази Квартенгом, будет сохранен, несмотря на критику.
Ранее глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.
"На вопрос, планирует ли она сохранить весь пакет мер, включая самое спорное положение об отмене ставки подоходного налога в размере 45%, премьер-министр просто ответила "да", - передает издание.
Трасс также опровергла утверждения о том, что Квартенга могут снять с должности, отметив, что меры были согласованы между ними совместно.