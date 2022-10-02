https://ria.ru/20221002/telefon-1820922383.html

Россиянам рассказали, как выбрать кнопочный телефон

Россиянам рассказали, как выбрать кнопочный телефон - РИА Новости, 02.10.2022

Россиянам рассказали, как выбрать кнопочный телефон

При выборе кнопочного телефона важно опираться на ряд факторов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T01:15

2022-10-02T01:15

2022-10-02T01:15

общество

технологии

сергей бодров

роскачество

частичная мобилизация в россии

покупка

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. При выборе кнопочного телефона важно опираться на ряд факторов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Также собеседник агентства посоветовал опираться на объем батареи, так как преимущество такого телефона заключается в длительной работе без подзарядки.Эксперт Роскачества подчеркнул, что кнопочный гаджет, безусловно, уступает смартфону в удобстве. Однако его преимущества заключаются в съемном аккумуляторе, дешевизне и прочности, заключил Бодров.

https://ria.ru/20220915/smartfon-1816870775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, сергей бодров, роскачество, частичная мобилизация в россии, покупка