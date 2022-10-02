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Россиянам рассказали, как выбрать кнопочный телефон - РИА Новости, 02.10.2022
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Россиянам рассказали, как выбрать кнопочный телефон
Россиянам рассказали, как выбрать кнопочный телефон - РИА Новости, 02.10.2022
Россиянам рассказали, как выбрать кнопочный телефон
При выборе кнопочного телефона важно опираться на ряд факторов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T01:15
2022-10-02T01:15
общество
технологии
сергей бодров
роскачество
частичная мобилизация в россии
покупка
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. При выборе кнопочного телефона важно опираться на ряд факторов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Также собеседник агентства посоветовал опираться на объем батареи, так как преимущество такого телефона заключается в длительной работе без подзарядки.Эксперт Роскачества подчеркнул, что кнопочный гаджет, безусловно, уступает смартфону в удобстве. Однако его преимущества заключаются в съемном аккумуляторе, дешевизне и прочности, заключил Бодров.
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общество, технологии, сергей бодров, роскачество, частичная мобилизация в россии, покупка
Общество, Технологии, Сергей Бодров, Роскачество, Частичная мобилизация в России, Покупка
01:15 02.10.2022
 
Россиянам рассказали, как выбрать кнопочный телефон

Эксперт Бодров посоветовал опираться на объем батареи при выборе кнопочного телефона

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудница салона сотовой связи
Сотрудница салона сотовой связи - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудница салона сотовой связи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. При выборе кнопочного телефона важно опираться на ряд факторов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
"Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать", — отметил Бодров.
Также собеседник агентства посоветовал опираться на объем батареи, так как преимущество такого телефона заключается в длительной работе без подзарядки.
Эксперт Роскачества подчеркнул, что кнопочный гаджет, безусловно, уступает смартфону в удобстве. Однако его преимущества заключаются в съемном аккумуляторе, дешевизне и прочности, заключил Бодров.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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ОбществоТехнологииСергей БодровРоскачествоЧастичная мобилизация в РоссииПокупка
 
 
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