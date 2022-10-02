https://ria.ru/20221002/tayvan-1820987687.html

Китай направил 22 самолета и четыре корабля к Тайваню

Китай направил 22 самолета и четыре корабля к Тайваню - РИА Новости, 02.10.2022

Китай направил 22 самолета и четыре корабля к Тайваню

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье направила к району вблизи Тайваня 22 самолета и четыре военных корабля, говорится в ежедневной сводке... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:38

2022-10-02T15:38

2022-10-02T15:39

в мире

тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье направила к району вблизи Тайваня 22 самолета и четыре военных корабля, говорится в ежедневной сводке министерства обороны острова.Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter, по состоянию на 17.00 (12.00 по мск) воскресенья в акватории и воздушном пространстве окружающего Тайвань района были зафиксированы четыре корабля и 22 самолета НОАК, при этом восемь из них - два истребителя J-11, два истребителя J-16, беспилотники BZK-005 и CH-4, многоцелевые транспортные самолёты Y-8 и Y-9 - пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221002/tayvan-1820942213.html

https://ria.ru/20220927/tayvan-1819875883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая