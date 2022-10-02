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Парламентская делегация Германии прибыла на Тайвань - РИА Новости, 02.10.2022
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Парламентская делегация Германии прибыла на Тайвань
Парламентская делегация Германии прибыла на Тайвань - РИА Новости, 02.10.2022
Парламентская делегация Германии прибыла на Тайвань
Делегация немецких парламентариев во главе с председателем парламентской группы, отвечающей за связи с Тайванем, Клаусом-Петером Вильшем, прибыла на Тайвань в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T09:28
2022-10-02T09:28
в мире
тайвань
германия
китай
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Делегация немецких парламентариев во главе с председателем парламентской группы, отвечающей за связи с Тайванем, Клаусом-Петером Вильшем, прибыла на Тайвань в воскресенье, это первый визит членов бундестага на остров после начала пандемии COVID-19 в 2019 году, сообщило в воскресенье министерство иностранных дел Тайваня."Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло приветствовал первую после начала пандемии немецкую делегацию", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter. В ведомстве пожелали делегации, возглавляемой Клаусом-Петером Вильшем, "плодотворного пятидневного визита".Ранее МИД острова сообщал, что делегация пробудет на острове до 6 октября.Как отмечали в ведомстве, Германия стала второй европейской страной вслед за Францией, которая направила делегацию на Тайвань после августовской эскалации напряжения по обе стороны Тайваньского пролива в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Делегация планирует встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, посетить Законодательный юань (парламент), а также побывать в аналитических центрах и организациях, занимающихся вопросами безопасности.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220927/tayvan-1819875883.html
https://ria.ru/20220918/kitay-1817735661.html
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в мире, тайвань, германия, китай
В мире, Тайвань, Германия, Китай
09:28 02.10.2022
 
Парламентская делегация Германии прибыла на Тайвань

МИД Тайваня сообщил о прибытии на остров первой за три года парламентской делегации ФРГ

© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Делегация немецких парламентариев во главе с председателем парламентской группы, отвечающей за связи с Тайванем, Клаусом-Петером Вильшем, прибыла на Тайвань в воскресенье, это первый визит членов бундестага на остров после начала пандемии COVID-19 в 2019 году, сообщило в воскресенье министерство иностранных дел Тайваня.
"Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло приветствовал первую после начала пандемии немецкую делегацию", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter. В ведомстве пожелали делегации, возглавляемой Клаусом-Петером Вильшем, "плодотворного пятидневного визита".
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Ранее МИД острова сообщал, что делегация пробудет на острове до 6 октября.
Как отмечали в ведомстве, Германия стала второй европейской страной вслед за Францией, которая направила делегацию на Тайвань после августовской эскалации напряжения по обе стороны Тайваньского пролива в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Делегация планирует встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, посетить Законодательный юань (парламент), а также побывать в аналитических центрах и организациях, занимающихся вопросами безопасности.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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