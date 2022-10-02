https://ria.ru/20221002/tayvan-1820942213.html

Парламентская делегация Германии прибыла на Тайвань

Парламентская делегация Германии прибыла на Тайвань - РИА Новости, 02.10.2022

Парламентская делегация Германии прибыла на Тайвань

Делегация немецких парламентариев во главе с председателем парламентской группы, отвечающей за связи с Тайванем, Клаусом-Петером Вильшем, прибыла на Тайвань в... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:28

2022-10-02T09:28

2022-10-02T09:28

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тайвань

германия

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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Делегация немецких парламентариев во главе с председателем парламентской группы, отвечающей за связи с Тайванем, Клаусом-Петером Вильшем, прибыла на Тайвань в воскресенье, это первый визит членов бундестага на остров после начала пандемии COVID-19 в 2019 году, сообщило в воскресенье министерство иностранных дел Тайваня."Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло приветствовал первую после начала пандемии немецкую делегацию", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter. В ведомстве пожелали делегации, возглавляемой Клаусом-Петером Вильшем, "плодотворного пятидневного визита".Ранее МИД острова сообщал, что делегация пробудет на острове до 6 октября.Как отмечали в ведомстве, Германия стала второй европейской страной вслед за Францией, которая направила делегацию на Тайвань после августовской эскалации напряжения по обе стороны Тайваньского пролива в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Делегация планирует встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, посетить Законодательный юань (парламент), а также побывать в аналитических центрах и организациях, занимающихся вопросами безопасности.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220927/tayvan-1819875883.html

https://ria.ru/20220918/kitay-1817735661.html

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, германия, китай