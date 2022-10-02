https://ria.ru/20221002/tayfun-1820956509.html

Более миллиона человек пострадали от тайфуна на Филиппинах

Более миллиона человек пострадали от тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 02.10.2022

Более миллиона человек пострадали от тайфуна на Филиппинах

Более 1,07 миллиона человек оказались затронуты тайфуном "Кардинг" (международное название - "Нору") на Филиппинах, говорится в отчете Национального совета по... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:52

2022-10-02T11:52

2022-10-02T11:52

в мире

филиппины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 1,07 миллиона человек оказались затронуты тайфуном "Кардинг" (международное название - "Нору") на Филиппинах, говорится в отчете Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) страны.Тайфун "Кардинг" обрушился на Филиппины 25-26 сентября. Ранее сообщалось, что он унес жизни 12 человек, еще 52 получили травмы. Также сообщалось, что тайфун затронул 911,4 тысячи человек, среди них 47,8 тысячи были размещены в эвакуационных центрах, почти 60 тысяч зданий и построек были повреждены, из них около семи тысяч полностью разрушены.Согласно новому отчету, в настоящее время пять человек остаются пропавшими без вести и почти 46,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, часть из них разместилась в 26 эвакуационных центрах.По данным ведомства, занятия в учебных заведениях были приостановлены в 734 населенных пунктах, работа была отменена в 773.В результате тайфуна повреждены 45 дорог, 18 мостов и 67 морских портов. В 117 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 97 оно уже восстановлено. Ущерб, нанесенный 43 инфраструктурным объектам, оценивается в 304,2 миллиона песо (около 5,17 миллионов долларов).Стихия затронула более 104,5 тысячи фермеров. Ранее сообщалось, что урожаи уничтожены на площади 166,6 тысячи гектаров. Согласно отчету, ущерб сельскому хозяйству составил 3,07 миллиарда песо (около 52,3 миллиона долларов).

https://ria.ru/20220924/filippiny-1819120740.html

https://ria.ru/20220929/elektrichestvo-1820224634.html

филиппины

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, филиппины