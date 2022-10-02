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Более миллиона человек пострадали от тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 02.10.2022
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Более миллиона человек пострадали от тайфуна на Филиппинах
Более миллиона человек пострадали от тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 02.10.2022
Более миллиона человек пострадали от тайфуна на Филиппинах
Более 1,07 миллиона человек оказались затронуты тайфуном "Кардинг" (международное название - "Нору") на Филиппинах, говорится в отчете Национального совета по... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:52
2022-10-02T11:52
в мире
филиппины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 1,07 миллиона человек оказались затронуты тайфуном "Кардинг" (международное название - "Нору") на Филиппинах, говорится в отчете Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) страны.Тайфун "Кардинг" обрушился на Филиппины 25-26 сентября. Ранее сообщалось, что он унес жизни 12 человек, еще 52 получили травмы. Также сообщалось, что тайфун затронул 911,4 тысячи человек, среди них 47,8 тысячи были размещены в эвакуационных центрах, почти 60 тысяч зданий и построек были повреждены, из них около семи тысяч полностью разрушены.Согласно новому отчету, в настоящее время пять человек остаются пропавшими без вести и почти 46,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, часть из них разместилась в 26 эвакуационных центрах.По данным ведомства, занятия в учебных заведениях были приостановлены в 734 населенных пунктах, работа была отменена в 773.В результате тайфуна повреждены 45 дорог, 18 мостов и 67 морских портов. В 117 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 97 оно уже восстановлено. Ущерб, нанесенный 43 инфраструктурным объектам, оценивается в 304,2 миллиона песо (около 5,17 миллионов долларов).Стихия затронула более 104,5 тысячи фермеров. Ранее сообщалось, что урожаи уничтожены на площади 166,6 тысячи гектаров. Согласно отчету, ущерб сельскому хозяйству составил 3,07 миллиарда песо (около 52,3 миллиона долларов).
https://ria.ru/20220924/filippiny-1819120740.html
https://ria.ru/20220929/elektrichestvo-1820224634.html
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в мире, филиппины
В мире, Филиппины
11:52 02.10.2022
 
Более миллиона человек пострадали от тайфуна на Филиппинах

Более 1,07 миллиона человек оказались затронуты тайфуном "Кардинг" на Филиппинах

© AP Photo / Aaron FavilaМальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины
Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 1,07 миллиона человек оказались затронуты тайфуном "Кардинг" (международное название - "Нору") на Филиппинах, говорится в отчете Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) страны.
Тайфун "Кардинг" обрушился на Филиппины 25-26 сентября. Ранее сообщалось, что он унес жизни 12 человек, еще 52 получили травмы. Также сообщалось, что тайфун затронул 911,4 тысячи человек, среди них 47,8 тысячи были размещены в эвакуационных центрах, почти 60 тысяч зданий и построек были повреждены, из них около семи тысяч полностью разрушены.
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Согласно новому отчету, в настоящее время пять человек остаются пропавшими без вести и почти 46,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, часть из них разместилась в 26 эвакуационных центрах.
По данным ведомства, занятия в учебных заведениях были приостановлены в 734 населенных пунктах, работа была отменена в 773.
В результате тайфуна повреждены 45 дорог, 18 мостов и 67 морских портов. В 117 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 97 оно уже восстановлено. Ущерб, нанесенный 43 инфраструктурным объектам, оценивается в 304,2 миллиона песо (около 5,17 миллионов долларов).
Стихия затронула более 104,5 тысячи фермеров. Ранее сообщалось, что урожаи уничтожены на площади 166,6 тысячи гектаров. Согласно отчету, ущерб сельскому хозяйству составил 3,07 миллиарда песо (около 52,3 миллиона долларов).
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