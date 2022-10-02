06:25 02.10.2022 (обновлено: 09:15 02.10.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. За ночь украинские войска четыре раза обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Первый после полуночи обстрел начался в 01:13, под огонь попал Калининский район Горловки.
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Через 20 минут последовал удар по Червоногвардейскому району Макеевки — еще три таких же снаряда. В 02:10 ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибра 122 миллиметра, а в 02.29 — пять 152-миллиметровых снарядов по Яковлевке.
За минувшие сутки при обстрелах со стороны украинской армии погибли семь человек, десять получили ранения.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.