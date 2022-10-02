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Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/svo-1820932164.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку - РИА Новости, 02.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку
За ночь украинские войска четыре раза обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T06:25
2022-10-02T09:15
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. За ночь украинские войска четыре раза обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Первый после полуночи обстрел начался в 01:13, под огонь попал Калининский район Горловки."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Через 20 минут последовал удар по Червоногвардейскому району Макеевки — еще три таких же снаряда. В 02:10 ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибра 122 миллиметра, а в 02.29 — пять 152-миллиметровых снарядов по Яковлевке.За минувшие сутки при обстрелах со стороны украинской армии погибли семь человек, десять получили ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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горловка, макеевка, донецкая народная республика, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
06:25 02.10.2022 (обновлено: 09:15 02.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. За ночь украинские войска четыре раза обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Первый после полуночи обстрел начался в 01:13, под огонь попал Калининский район Горловки.
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Через 20 минут последовал удар по Червоногвардейскому району Макеевки — еще три таких же снаряда. В 02:10 ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибра 122 миллиметра, а в 02.29 — пять 152-миллиметровых снарядов по Яковлевке.
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР
За минувшие сутки при обстрелах со стороны украинской армии погибли семь человек, десять получили ранения.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссия
 
 
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