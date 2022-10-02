https://ria.ru/20221002/svo-1820932164.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку - РИА Новости, 02.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку

За ночь украинские войска четыре раза обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T06:25

2022-10-02T06:25

2022-10-02T09:15

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. За ночь украинские войска четыре раза обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Первый после полуночи обстрел начался в 01:13, под огонь попал Калининский район Горловки."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Через 20 минут последовал удар по Червоногвардейскому району Макеевки — еще три таких же снаряда. В 02:10 ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибра 122 миллиметра, а в 02.29 — пять 152-миллиметровых снарядов по Яковлевке.За минувшие сутки при обстрелах со стороны украинской армии погибли семь человек, десять получили ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

россия

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горловка, макеевка, донецкая народная республика, происшествия, россия