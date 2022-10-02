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В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов

В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов - РИА Новости, 02.10.2022

В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов

В Новой Каховке в Херсонской области звучит сирена воздушной тревоги, задействована система ПВО, прозвучало десять взрывов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T05:41

2022-10-02T05:41

2022-10-02T05:45

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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ХЕРСОН, 2 окт — РИА Новости. В Новой Каховке в Херсонской области звучит сирена воздушной тревоги, задействована система ПВО, прозвучало десять взрывов, сообщается в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Вечером сообщалось о двух взрывах.Кроме того, ночью семь взрывов прогремели в Херсоне.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия