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В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов - РИА Новости, 02.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов
В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов - РИА Новости, 02.10.2022
В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов
В Новой Каховке в Херсонской области звучит сирена воздушной тревоги, задействована система ПВО, прозвучало десять взрывов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T05:41
2022-10-02T05:45
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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ХЕРСОН, 2 окт — РИА Новости. В Новой Каховке в Херсонской области звучит сирена воздушной тревоги, задействована система ПВО, прозвучало десять взрывов, сообщается в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Вечером сообщалось о двух взрывах.Кроме того, ночью семь взрывов прогремели в Херсоне.
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
05:41 02.10.2022 (обновлено: 05:45 02.10.2022)
 
В Новой Каховке работает ПВО, прогремели десять взрывов

В Новой Каховке в Херсонской области работает система ПВО, прозвучали десять взрывов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ХЕРСОН, 2 окт — РИА Новости. В Новой Каховке в Херсонской области звучит сирена воздушной тревоги, задействована система ПВО, прозвучало десять взрывов, сообщается в Telegram-канале администрации Новой Каховки.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги... Работает ПВО: около десяти воздушных взрывов", — говорится в публикации.

Вечером сообщалось о двух взрывах.
Кроме того, ночью семь взрывов прогремели в Херсоне.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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