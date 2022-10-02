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Порошенко проиграл Зеленскому в Верховном суде - РИА Новости, 02.10.2022
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Порошенко проиграл Зеленскому в Верховном суде
Порошенко проиграл Зеленскому в Верховном суде - РИА Новости, 02.10.2022
Порошенко проиграл Зеленскому в Верховном суде
Экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому по делу, в котором Порошенко требовал у Зеленского обнародовать информацию... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:19
2022-10-02T23:19
в мире
владимир зеленский
петр порошенко
виктор медведчук
украина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому по делу, в котором Порошенко требовал у Зеленского обнародовать информацию СБУ о его бизнес-связях с украинским политиком Виктором Медведчуком, сообщает портал "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.Ранее адвокаты Порошенко подали иск в отношении Зеленского с требованием обнародовать в первоначальном виде все записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и не входивших на тот момент в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, в частности, о поставках электроэнергии на Украину. В них фигурирует имя Порошенко. Затем Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах."Порошенко проиграл Верховный суд... Владимиру Зеленскому... Двенадцатого сентября Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.Согласно порталу, Государственное бюро расследований завершило расследование дела в отношении экс-президента. Оно также опровергло информацию о возможном уничтожении материалов по этому делу.
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в мире, владимир зеленский, петр порошенко, виктор медведчук, украина, россия, луганская народная республика
В мире, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Украина, Россия, Луганская Народная Республика
23:19 02.10.2022
 
Порошенко проиграл Зеленскому в Верховном суде

Українські новини: Порошенко проиграл в суде Зеленскому по делу о связях с Медведчуком

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому по делу, в котором Порошенко требовал у Зеленского обнародовать информацию СБУ о его бизнес-связях с украинским политиком Виктором Медведчуком, сообщает портал "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.
Ранее адвокаты Порошенко подали иск в отношении Зеленского с требованием обнародовать в первоначальном виде все записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и не входивших на тот момент в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, в частности, о поставках электроэнергии на Украину. В них фигурирует имя Порошенко. Затем Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах.
"Порошенко проиграл Верховный суд... Владимиру Зеленскому... Двенадцатого сентября Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.
Согласно порталу, Государственное бюро расследований завершило расследование дела в отношении экс-президента. Оно также опровергло информацию о возможном уничтожении материалов по этому делу.
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В миреВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВиктор МедведчукУкраинаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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