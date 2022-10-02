https://ria.ru/20221002/sud-1820988732.html
Зорькин: Конституционный суд учел угрозу жизни населению новых регионов
Зорькин: Конституционный суд учел угрозу жизни населению новых регионов - РИА Новости, 02.10.2022
Зорькин: Конституционный суд учел угрозу жизни населению новых регионов
Конституционный суд (КС) России при проверке конституционности договоров о принятии в РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:47
2022-10-02T15:47
2022-10-02T15:47
россия
валерий зорькин
конституционный суд рф
херсонская область
луганская народная республика
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568680542_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_65ebe6ab47766b2399d3f9d79af7fe39.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России при проверке конституционности договоров о принятии в РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей исходил из существования прямой угрозы жизни их населению, сообщил председатель КС России Валерий Зорькин.Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Конституционный суд, принимая эти решения, признал соответствующие договоры, исходя, главным образом, прежде всего из того, что жителям, населению этих регионов была прямая угроза жизни. Жизнь человека – это самое ценное, самое святое на Земле, и мы поэтому не могли не учитывать, что под угрозу – катастрофическую ... были поставлены жизни людей", - сказал Зорькин, комментарий которого приводит пресс-служба КС РФ.По его словам, украинские власти, пользуясь современным вооружением, которые они получили из-за рубежа, "предпринимали активные атаки, прямо направленные против населения", а также против объектов, разрушение которых грозит трансграничной катастрофой европейского масштаба. Также подвергались атакам и территории РФ."В этой обстановке Конституционный суд посчитал, что продолжавшаяся политика властей Украины в отношении этих регионов, особенно развернувшаяся после 2014 года, когда произошел антиконституционный переворот на Украине,… привела к тому, что эти регионы вправе были воспользоваться принципами международного права, прежде всего уставом ООН,… и провозгласить свою независимость", - отметил Зорькин."В целом Конституционный суд уверен в том, что мы приняли решение в соответствии с Конституцией, направленное на защиту конституционных ценностей, главной из которых является жизнь человека", - заключил председатель КС России.
https://ria.ru/20221002/vybory-1820972547.html
https://ria.ru/20221002/dogovory-1820987916.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568680542_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a25e83ac242b9e0db9b85073efb75141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий зорькин, конституционный суд рф, херсонская область , луганская народная республика, оон
Россия, Валерий Зорькин, Конституционный суд РФ, Херсонская область , Луганская Народная Республика, ООН
Зорькин: Конституционный суд учел угрозу жизни населению новых регионов
Зорькин заявил, что Конституционный суд учел угрозу жизни населению новых субъектов России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России при проверке конституционности договоров о принятии в РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей исходил из существования прямой угрозы жизни их населению, сообщил председатель КС России Валерий Зорькин.
Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Конституционный суд, принимая эти решения, признал соответствующие договоры, исходя, главным образом, прежде всего из того, что жителям, населению этих регионов была прямая угроза жизни. Жизнь человека – это самое ценное, самое святое на Земле
, и мы поэтому не могли не учитывать, что под угрозу – катастрофическую ... были поставлены жизни людей", - сказал Зорькин, комментарий которого приводит пресс-служба КС РФ.
По его словам, украинские власти, пользуясь современным вооружением, которые они получили из-за рубежа, "предпринимали активные атаки, прямо направленные против населения", а также против объектов, разрушение которых грозит трансграничной катастрофой европейского масштаба. Также подвергались атакам и территории РФ.
"В этой обстановке Конституционный суд посчитал, что продолжавшаяся политика властей Украины
в отношении этих регионов, особенно развернувшаяся после 2014 года, когда произошел антиконституционный переворот на Украине,… привела к тому, что эти регионы вправе были воспользоваться принципами международного права, прежде всего уставом ООН
,… и провозгласить свою независимость", - отметил Зорькин.
"В целом Конституционный суд уверен в том, что мы приняли решение в соответствии с Конституцией, направленное на защиту конституционных ценностей, главной из которых является жизнь человека", - заключил председатель КС России.