https://ria.ru/20221002/sud-1820988732.html

Зорькин: Конституционный суд учел угрозу жизни населению новых регионов

Зорькин: Конституционный суд учел угрозу жизни населению новых регионов - РИА Новости, 02.10.2022

Зорькин: Конституционный суд учел угрозу жизни населению новых регионов

Конституционный суд (КС) России при проверке конституционности договоров о принятии в РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:47

2022-10-02T15:47

2022-10-02T15:47

россия

валерий зорькин

конституционный суд рф

херсонская область

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России при проверке конституционности договоров о принятии в РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей исходил из существования прямой угрозы жизни их населению, сообщил председатель КС России Валерий Зорькин.Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Конституционный суд, принимая эти решения, признал соответствующие договоры, исходя, главным образом, прежде всего из того, что жителям, населению этих регионов была прямая угроза жизни. Жизнь человека – это самое ценное, самое святое на Земле, и мы поэтому не могли не учитывать, что под угрозу – катастрофическую ... были поставлены жизни людей", - сказал Зорькин, комментарий которого приводит пресс-служба КС РФ.По его словам, украинские власти, пользуясь современным вооружением, которые они получили из-за рубежа, "предпринимали активные атаки, прямо направленные против населения", а также против объектов, разрушение которых грозит трансграничной катастрофой европейского масштаба. Также подвергались атакам и территории РФ."В этой обстановке Конституционный суд посчитал, что продолжавшаяся политика властей Украины в отношении этих регионов, особенно развернувшаяся после 2014 года, когда произошел антиконституционный переворот на Украине,… привела к тому, что эти регионы вправе были воспользоваться принципами международного права, прежде всего уставом ООН,… и провозгласить свою независимость", - отметил Зорькин."В целом Конституционный суд уверен в том, что мы приняли решение в соответствии с Конституцией, направленное на защиту конституционных ценностей, главной из которых является жизнь человека", - заключил председатель КС России.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820972547.html

https://ria.ru/20221002/dogovory-1820987916.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, валерий зорькин, конституционный суд рф, херсонская область , луганская народная республика, оон