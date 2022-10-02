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Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов - РИА Новости, 02.10.2022
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Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов
Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов - РИА Новости, 02.10.2022
Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов
Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:55
2022-10-02T17:00
россия
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, следует из постановлений Конституционного суда РФ.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."В соответствии со статьей 6 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Донецкой Народной Республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении по принятию в состав России ДНР.Аналогичный срок переходного периода установлен и в остальных трех договорах.
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россия, конституционный суд рф
Россия, Конституционный суд РФ
13:55 02.10.2022 (обновлено: 17:00 02.10.2022)
 
Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов

Переходный период для интеграции новых регионов в состав России установили до 2026 года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, следует из постановлений Конституционного суда РФ.
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
"В соответствии со статьей 6 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Донецкой Народной Республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении по принятию в состав России ДНР.
Аналогичный срок переходного периода установлен и в остальных трех договорах.
Участники флешмоба С Россией навсегДА в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
13:04
Принятие новых регионов в состав России признали конституционным
 
РоссияКонституционный суд РФ
 
 
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