https://ria.ru/20221002/sud-1820971082.html

Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов

Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов - РИА Новости, 02.10.2022

Конституционный суд установил период для интеграции новых регионов

Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:55

2022-10-02T13:55

2022-10-02T17:00

россия

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, следует из постановлений Конституционного суда РФ.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."В соответствии со статьей 6 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Донецкой Народной Республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении по принятию в состав России ДНР.Аналогичный срок переходного периода установлен и в остальных трех договорах.

https://ria.ru/20221002/sud-1820966793.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, конституционный суд рф