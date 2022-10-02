https://ria.ru/20221002/subekty-1820983424.html

Россия признает документы об образовании из ДНР, ЛНР и Украины

Россия признает документы об образовании из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 02.10.2022

Россия признает документы об образовании из ДНР, ЛНР и Украины

Выданные ДНР, ЛНР, Украиной документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медпомощи будут признаны в России, об этом сообщил глава... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:12

2022-10-02T15:12

2022-10-02T15:36

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

павел крашенинников

в мире

госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выданные ДНР, ЛНР, Украиной документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медпомощи будут признаны в России, об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников со ссылкой на поступившие в ГД документы.Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также (на - ред.) Украине", - приводит слова Крашенинникова его пресс-служба.

https://ria.ru/20221002/subekty-1820980958.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия, павел крашенинников, в мире, госдума рф