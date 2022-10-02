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Органы власти появятся в новых субъектах России до июня 2023 года
Органы власти появятся в новых субъектах России до июня 2023 года - РИА Новости, 02.10.2022
Органы власти появятся в новых субъектах России до июня 2023 года
Территориальные органы исполнительной власти будут созданы в новых субъектах России до 1 июня 2023 года, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:00
2022-10-02T15:00
2022-10-02T15:20
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Территориальные органы исполнительной власти будут созданы в новых субъектах России до 1 июня 2023 года, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ", - сказал он журналистам.
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россия, политика
15:00 02.10.2022 (обновлено: 15:20 02.10.2022)
Органы власти появятся в новых субъектах России до июня 2023 года
Новые органы исполнительной власти появятся в новых субъектах России до июня 2023 года