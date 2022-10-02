https://ria.ru/20221002/subekty-1820980958.html

Органы власти появятся в новых субъектах России до июня 2023 года

Органы власти появятся в новых субъектах России до июня 2023 года - РИА Новости, 02.10.2022

Органы власти появятся в новых субъектах России до июня 2023 года

Территориальные органы исполнительной власти будут созданы в новых субъектах России до 1 июня 2023 года, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:00

2022-10-02T15:00

2022-10-02T15:20

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политика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Территориальные органы исполнительной власти будут созданы в новых субъектах России до 1 июня 2023 года, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20221002/naznachenie-1820980836.html

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