https://ria.ru/20221002/student-1821037828.html

В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам

В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам - РИА Новости, 02.10.2022

В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам

Ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил о задержании студента первого курса вуза, который "высказывал угрозы". РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:34

2022-10-02T21:34

2022-10-02T21:34

происшествия

владимир зернов

москва

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил о задержании студента первого курса вуза, который "высказывал угрозы"."Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался "устроить резню" в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета", - сказал Зернов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте вуза.Информация о Журавлеве была незамедлительно передана в спецслужбы, добавил ректор. По его словам, сейчас студент под стражей."Благодаря совместным слаженным действиям руководства университета и УФСБ Москвы угроза предотвращена. Ситуация под контролем", - подчеркнул Зернов.

https://ria.ru/20221002/terrorizm-1820980140.html

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происшествия, владимир зернов, москва, россия