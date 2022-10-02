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В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам
В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам - РИА Новости, 02.10.2022
В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам
Ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил о задержании студента первого курса вуза, который "высказывал угрозы". РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:34
2022-10-02T21:34
2022-10-02T21:34
происшествия
владимир зернов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил о задержании студента первого курса вуза, который "высказывал угрозы"."Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался "устроить резню" в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета", - сказал Зернов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте вуза.Информация о Журавлеве была незамедлительно передана в спецслужбы, добавил ректор. По его словам, сейчас студент под стражей."Благодаря совместным слаженным действиям руководства университета и УФСБ Москвы угроза предотвращена. Ситуация под контролем", - подчеркнул Зернов.
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происшествия, владимир зернов, москва, россия
Происшествия, Владимир Зернов, Москва, Россия
В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам
В Москве задержали студента первого курса РосНОУ, который угрожал "устроить резню"