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В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам - РИА Новости, 02.10.2022
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В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам
В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам - РИА Новости, 02.10.2022
В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам
Ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил о задержании студента первого курса вуза, который "высказывал угрозы". РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:34
2022-10-02T21:34
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил о задержании студента первого курса вуза, который "высказывал угрозы"."Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался "устроить резню" в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета", - сказал Зернов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте вуза.Информация о Журавлеве была незамедлительно передана в спецслужбы, добавил ректор. По его словам, сейчас студент под стражей."Благодаря совместным слаженным действиям руководства университета и УФСБ Москвы угроза предотвращена. Ситуация под контролем", - подчеркнул Зернов.
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происшествия, владимир зернов, москва, россия
Происшествия, Владимир Зернов, Москва, Россия
21:34 02.10.2022
 
В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам

В Москве задержали студента первого курса РосНОУ, который угрожал "устроить резню"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил о задержании студента первого курса вуза, который "высказывал угрозы".
"Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался "устроить резню" в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета", - сказал Зернов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте вуза.
Информация о Журавлеве была незамедлительно передана в спецслужбы, добавил ректор. По его словам, сейчас студент под стражей.
"Благодаря совместным слаженным действиям руководства университета и УФСБ Москвы угроза предотвращена. Ситуация под контролем", - подчеркнул Зернов.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
14:53
В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт
 
ПроисшествияВладимир ЗерновМоскваРоссия
 
 
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