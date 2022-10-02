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Автомобилистов предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать - РИА Новости, 02.10.2022
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Автомобилистов предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать
Автомобилистов предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать - РИА Новости, 02.10.2022
Автомобилистов предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать
Нередко водители сталкиваются со штрафами, которые приходят без подтверждающего фото или вовсе с фото, но без нарушения. Что делать в таких ситуациях, рассказал РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T02:15
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общество
россия
гибдд мвд рф
павел уткин
штрафы
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нередко водители сталкиваются со штрафами, которые приходят без подтверждающего фото или вовсе с фото, но без нарушения. Что делать в таких ситуациях, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Самые распространенные случаи — это письма от мошенников. Такие случаи легко заметить при попытке оплаты, так как реквизиты сильно отличаются от стандартных, уверяет эксперт.В иных случаях фото могло не подгрузиться в базу, и тогда есть смысл подождать несколько дней перед оплатой штрафа. У водителя есть 20 "льготных" дней со дня получения штрафа.Бывают случаи, когда штраф пришел по ошибке камеры, когда нарушили не вы, а соседнее транспортное средство. По словам эксперта, такие штрафы можно и нужно обжаловать через заявления в ГИБДД или на сайте "Госуслуги".
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общество, россия, гибдд мвд рф, павел уткин, штрафы
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Павел Уткин, Штрафы
02:15 02.10.2022 (обновлено: 10:12 02.10.2022)
 
Автомобилистов предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать

Юрист Уткин заявил, что письма об автомобильных штрафах могут приходить от мошенников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нередко водители сталкиваются со штрафами, которые приходят без подтверждающего фото или вовсе с фото, но без нарушения. Что делать в таких ситуациях, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Самые распространенные случаи — это письма от мошенников. Такие случаи легко заметить при попытке оплаты, так как реквизиты сильно отличаются от стандартных, уверяет эксперт.
В иных случаях фото могло не подгрузиться в базу, и тогда есть смысл подождать несколько дней перед оплатой штрафа. У водителя есть 20 "льготных" дней со дня получения штрафа.

"Если фото придет и на нем будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно независимо от того, что это за нарушение — непристегнутый ремень, разговор по телефону, превышение скорости или еще что-либо. Если же нарушения на фото нет, можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же "Госуслуги", — заверил юрист.

Бывают случаи, когда штраф пришел по ошибке камеры, когда нарушили не вы, а соседнее транспортное средство. По словам эксперта, такие штрафы можно и нужно обжаловать через заявления в ГИБДД или на сайте "Госуслуги".
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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ОбществоРоссияГИБДД МВД РФПавел УткинШтрафы
 
 
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