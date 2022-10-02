https://ria.ru/20221002/strannost-1820922768.html

Автомобилистов предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать

Автомобилистов предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать - РИА Новости, 02.10.2022

Автомобилистов предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать

Нередко водители сталкиваются со штрафами, которые приходят без подтверждающего фото или вовсе с фото, но без нарушения. Что делать в таких ситуациях, рассказал РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T02:15

2022-10-02T02:15

2022-10-02T10:12

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гибдд мвд рф

павел уткин

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нередко водители сталкиваются со штрафами, которые приходят без подтверждающего фото или вовсе с фото, но без нарушения. Что делать в таких ситуациях, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Самые распространенные случаи — это письма от мошенников. Такие случаи легко заметить при попытке оплаты, так как реквизиты сильно отличаются от стандартных, уверяет эксперт.В иных случаях фото могло не подгрузиться в базу, и тогда есть смысл подождать несколько дней перед оплатой штрафа. У водителя есть 20 "льготных" дней со дня получения штрафа.Бывают случаи, когда штраф пришел по ошибке камеры, когда нарушили не вы, а соседнее транспортное средство. По словам эксперта, такие штрафы можно и нужно обжаловать через заявления в ГИБДД или на сайте "Госуслуги".

https://ria.ru/20220725/shtraf-1804439910.html

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общество, россия, гибдд мвд рф, павел уткин, штрафы