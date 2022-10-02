https://ria.ru/20221002/ssha-1820930461.html

Блинкен пообещал Кулебе "помощь" в вопросе территорий

Блинкен пообещал Кулебе "помощь" в вопросе территорий - РИА Новости, 02.10.2022

Блинкен пообещал Кулебе "помощь" в вопросе территорий

Вашингтон готов содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над "ее территориями", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T04:34

2022-10-02T04:34

2022-10-02T07:29

в мире

энтони блинкен

дмитрий кулеба

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Вашингтон готов содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над "ее территориями", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Расшифровка беседы опубликована на сайте Госдепартамента.Помимо этого, как отмечается, Блинкен обсудил с Кулебой вопросы оказания Киеву американской военной помощи, включая последний выделенный Вашингтоном транш размером в 1,1 миллиарда долларов.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.Вашингтон не признал результаты плебисцита.

https://ria.ru/20220930/blinken-1820732651.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия, сша, украина