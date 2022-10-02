04:34 02.10.2022 (обновлено: 07:29 02.10.2022)
Блинкен пообещал Кулебе "помощь" в вопросе территорий
Блинкен заявил Кулебе, что США готовы содействовать усилиям Киева в вопросе территорий
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Вашингтон готов содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над "ее территориями", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Расшифровка беседы опубликована на сайте Госдепартамента.
"Госсекретарь подтвердил посыл президента (Джо) Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над ее территориями, укрепляя ее позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях", — следует из заявления.
Помимо этого, как отмечается, Блинкен обсудил с Кулебой вопросы оказания Киеву американской военной помощи, включая последний выделенный Вашингтоном транш размером в 1,1 миллиарда долларов.
"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили усилия, нацеленные на то, чтобы вывоз украинского зерна продолжался для удовлетворения нужд наиболее нуждающихся лиц по всему миру, а также затронули вопросы обеспечения безопасности ядерных объектов Украины", — проинформировали в Госдепе США.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
Вашингтон не признал результаты плебисцита.
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