https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820973256.html
Российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ в 178 районах
Российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ в 178 районах - РИА Новости, 02.10.2022
Российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ в 178 районах
ВС РФ за сутки поразили 51 украинское артиллерийское подразделение, а также живую силу и военную технику в 178 районах, в том числе позиции трех украинских... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:13
2022-10-02T14:13
2022-10-02T15:09
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили 51 украинское артиллерийское подразделение, а также живую силу и военную технику в 178 районах, в том числе позиции трех украинских бригад в Херсонской и Харьковской областях, а также базу подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье, заявили в воскресенье в Минобороны России."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178-ми районах", - заявили в Минобороны.Кроме того, поражены командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады украинских войск в районе Белой Криницы Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск в районе Архалнгельского Херсонской области, 14-й механизированной бригады украинских войск в районе Двуречной и Кутьковки Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:13 02.10.2022 (обновлено: 15:09 02.10.2022)
Российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ в 178 районах
Минобороны России сообщило об уничтожении живой силы и техники ВСУ в 178 районах за сутки