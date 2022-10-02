https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820973256.html

Российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ в 178 районах

Российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ в 178 районах - РИА Новости, 02.10.2022

Российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ в 178 районах

ВС РФ за сутки поразили 51 украинское артиллерийское подразделение, а также живую силу и военную технику в 178 районах, в том числе позиции трех украинских... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:13

2022-10-02T14:13

2022-10-02T15:09

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили 51 украинское артиллерийское подразделение, а также живую силу и военную технику в 178 районах, в том числе позиции трех украинских бригад в Херсонской и Харьковской областях, а также базу подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье, заявили в воскресенье в Минобороны России."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178-ми районах", - заявили в Минобороны.Кроме того, поражены командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады украинских войск в районе Белой Криницы Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск в районе Архалнгельского Херсонской области, 14-й механизированной бригады украинских войск в районе Двуречной и Кутьковки Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)