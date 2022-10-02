https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820972692.html
Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У"
Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У" - РИА Новости, 02.10.2022
Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У"
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:10
2022-10-02T14:10
2022-10-02T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В районах населённых пунктов Новая Каховка, Берислав, Весёлое и Брилёвка Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, над населённым пунктом Брилёвка Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито восемь украинских беспилотников над ДНР и Херсонской областью.
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8e77cbc606a7ebc7dae0e33f640c524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , новая каховка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:10 02.10.2022 (обновлено: 15:09 02.10.2022)
Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У"
Минобороны России: ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У" за сутки