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Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У" - РИА Новости, 02.10.2022
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Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У"
Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У" - РИА Новости, 02.10.2022
Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У"
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:10
2022-10-02T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В районах населённых пунктов Новая Каховка, Берислав, Весёлое и Брилёвка Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, над населённым пунктом Брилёвка Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито восемь украинских беспилотников над ДНР и Херсонской областью.
херсонская область
новая каховка
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в мире, херсонская область , новая каховка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:10 02.10.2022 (обновлено: 15:09 02.10.2022)
 
Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У"

Минобороны России: ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У" за сутки

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"В районах населённых пунктов Новая Каховка, Берислав, Весёлое и Брилёвка Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, над населённым пунктом Брилёвка Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито восемь украинских беспилотников над ДНР и Херсонской областью.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 октября, 20:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНовая КаховкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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