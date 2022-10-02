https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820972692.html

Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У"

Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У" - РИА Новости, 02.10.2022

Российская ПВО сбила 22 украинских снаряда HIMARS и одну ракету "Точка-У"

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:10

2022-10-02T14:10

2022-10-02T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

новая каховка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В районах населённых пунктов Новая Каховка, Берислав, Весёлое и Брилёвка Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, над населённым пунктом Брилёвка Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито восемь украинских беспилотников над ДНР и Херсонской областью.

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , новая каховка, министерство обороны рф (минобороны рф)