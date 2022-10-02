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Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ
Российские войска уничтожили украинский радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300" в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:56
2022-10-02T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300" в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Садовод Харьковской области, Калиновка Николаевской области, Зализничное, Ровнополье и Общее Запорожской области, Краматорск и Вольное Поле Донецкой Народной Республики."В районе населённого пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300"", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
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безопасность, россия, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:56 02.10.2022 (обновлено: 15:08 02.10.2022)
 
Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Мминобороны России сообщило об уничтожении семи складов вооружения и боеприпасов ВСУ

© РИА НовостиРабота расчета артиллерии ВС РФ во время спецоперации
Работа расчета артиллерии ВС РФ во время спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости
Работа расчета артиллерии ВС РФ во время спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300" в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Садовод Харьковской области, Калиновка Николаевской области, Зализничное, Ровнополье и Общее Запорожской области, Краматорск и Вольное Поле Донецкой Народной Республики.
"В районе населённого пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300"", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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