https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820971194.html

Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022

Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Российские войска уничтожили украинский радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300" в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:56

2022-10-02T13:56

2022-10-02T15:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300" в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Садовод Харьковской области, Калиновка Николаевской области, Зализничное, Ровнополье и Общее Запорожской области, Краматорск и Вольное Поле Донецкой Народной Республики."В районе населённого пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300"", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)