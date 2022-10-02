https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820971194.html
Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ
Российские войска уничтожили украинский радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300" в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:56
2022-10-02T13:56
2022-10-02T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300" в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Садовод Харьковской области, Калиновка Николаевской области, Зализничное, Ровнополье и Общее Запорожской области, Краматорск и Вольное Поле Донецкой Народной Республики."В районе населённого пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса "С-300"", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:56 02.10.2022 (обновлено: 15:08 02.10.2022)
Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ
Мминобороны России сообщило об уничтожении семи складов вооружения и боеприпасов ВСУ