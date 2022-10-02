https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820970833.html
Киев попытался осуществить наступление на нескольких направлениях
Киев попытался осуществить наступление на нескольких направлениях - РИА Новости, 02.10.2022
Киев попытался осуществить наступление на нескольких направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:52
2022-10-02T13:52
2022-10-02T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным министерства, на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях."За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:52 02.10.2022 (обновлено: 15:08 02.10.2022)
Киев попытался осуществить наступление на нескольких направлениях
Минобороны России сообщило о попытках наступления Киева по нескольким направлениям
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили
в субботу в Минобороны РФ.
По данным министерства, на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях.
"За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка.
"В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.