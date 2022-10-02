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Авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820970185.html
Авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2022
Авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская авиация уничтожила в районе Красного Лимана более 200 украинских боевиков, заявили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:48
2022-10-02T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила в районе Красного Лимана более 200 украинских боевиков, заявили журналистам в Минобороны."На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено десять танков и 25 боевых машин пехоты", — говорится в сводке.В ведомстве также рассказали о попытках украинских войск наступать одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Наиболее активные действия велись в районе Давыдова Брода — там силы ВСУ составили до шести батальонов, в том числе два танковых. В то же время две усиленные батальонные тактические группы вели наступление в районах сел Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", — отметили в Минобороны.В целом за сутки на Николаево-Криворожском направлении российская армия уничтожила 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 военнослужащих.На Купянском направлении она нанесла ракетные удары по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили свыше 100 человек и 12 единиц военной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в этих регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221002/sbu-1820970292.html
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Конашенков о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Конашенков: "Уничтожено более 200 военных ВСУ на Краснолиманском направлении"
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безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:48 02.10.2022 (обновлено: 15:54 02.10.2022)
 
Авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении 200 военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила в районе Красного Лимана более 200 украинских боевиков, заявили журналистам в Минобороны.
"На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено десять танков и 25 боевых машин пехоты", — говорится в сводке.
В ведомстве также рассказали о попытках украинских войск наступать одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Наиболее активные действия велись в районе Давыдова Брода — там силы ВСУ составили до шести батальонов, в том числе два танковых. В то же время две усиленные батальонные тактические группы вели наступление в районах сел Бруксинское и Костромка.
"В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", — отметили в Минобороны.
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В целом за сутки на Николаево-Криворожском направлении российская армия уничтожила 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 военнослужащих.
На Купянском направлении она нанесла ракетные удары по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили свыше 100 человек и 12 единиц военной техники.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в этих регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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