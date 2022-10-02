https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820970185.html

Авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2022

Авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация уничтожила в районе Красного Лимана более 200 украинских боевиков, заявили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:48

2022-10-02T13:48

2022-10-02T15:54

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила в районе Красного Лимана более 200 украинских боевиков, заявили журналистам в Минобороны."На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено десять танков и 25 боевых машин пехоты", — говорится в сводке.В ведомстве также рассказали о попытках украинских войск наступать одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Наиболее активные действия велись в районе Давыдова Брода — там силы ВСУ составили до шести батальонов, в том числе два танковых. В то же время две усиленные батальонные тактические группы вели наступление в районах сел Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", — отметили в Минобороны.В целом за сутки на Николаево-Криворожском направлении российская армия уничтожила 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 военнослужащих.На Купянском направлении она нанесла ракетные удары по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили свыше 100 человек и 12 единиц военной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в этих регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20221002/sbu-1820970292.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении Конашенков: "Уничтожено более 200 военных ВСУ на Краснолиманском направлении" 2022-10-02T13:48 true PT4M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)