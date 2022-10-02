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Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил Мезенцев - РИА Новости, 02.10.2022
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Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил Мезенцев
Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил Мезенцев - РИА Новости, 02.10.2022
Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:04
2022-10-02T22:31
минск
москва
белоруссия
дмитрий мезенцев
союзное государство
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию."Тот почерк работы над 28 … союзными программами - для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу…" - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Он подчеркнул, что "споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя – купить дешевле". "Все это будет всегда, но баланс учета интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат – важное достояние дня сегодняшнего", - констатировал госсекретарь.Говоря о стоящими перед Союзным государством в настоящее время задачах, он отметил, что это – совместные производственные цепочки, учет возможностей двух стран, сложение усилий, инвестиций и как можно скорейший выход на совместный результат.
https://ria.ru/20220928/pomosch-1820129646.html
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минск, москва, белоруссия, дмитрий мезенцев, союзное государство
Минск, Москва, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
21:04 02.10.2022 (обновлено: 22:31 02.10.2022)
 
Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил Мезенцев

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев: Минск и Москва научились быстро договариваться

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию.
"Тот почерк работы над 28 … союзными программами - для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу…" - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Он подчеркнул, что "споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя – купить дешевле". "Все это будет всегда, но баланс учета интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат – важное достояние дня сегодняшнего", - констатировал госсекретарь.
Говоря о стоящими перед Союзным государством в настоящее время задачах, он отметил, что это – совместные производственные цепочки, учет возможностей двух стран, сложение усилий, инвестиций и как можно скорейший выход на совместный результат.
Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 16:58Союзное государство
Мезенцев: Союзное государство продолжит помогать детям Донбасса
 
МинскМоскваБелоруссияДмитрий МезенцевСоюзное государство
 
 
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