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Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил Мезенцев

Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил Мезенцев - РИА Новости, 02.10.2022

Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил Мезенцев

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:04

2022-10-02T21:04

2022-10-02T22:31

минск

москва

белоруссия

дмитрий мезенцев

союзное государство

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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию."Тот почерк работы над 28 … союзными программами - для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу…" - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Он подчеркнул, что "споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя – купить дешевле". "Все это будет всегда, но баланс учета интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат – важное достояние дня сегодняшнего", - констатировал госсекретарь.Говоря о стоящими перед Союзным государством в настоящее время задачах, он отметил, что это – совместные производственные цепочки, учет возможностей двух стран, сложение усилий, инвестиций и как можно скорейший выход на совместный результат.

https://ria.ru/20220928/pomosch-1820129646.html

минск

москва

белоруссия

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минск, москва, белоруссия, дмитрий мезенцев, союзное государство