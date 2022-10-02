https://ria.ru/20221002/siriya-1821045158.html
В Сирии террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации
В Сирии террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации - РИА Новости, 02.10.2022
В Сирии террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один военный был убит, сообщил... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:01
2022-10-02T23:01
2022-10-02T23:01
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сирия
алеппо
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один военный был убит, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.В провинции Алеппо в результате обстрела из АГС-17 убит один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза)
В мире, Сирия, Алеппо, Хама (мухафаза)
В Сирии террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации
Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии