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Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/sbu-1820970292.html
Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ
Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ - РИА Новости, 02.10.2022
Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ
По уточненным данным, в результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:49
2022-10-02T15:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По уточненным данным, в результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести, заявили в воскресенье в Минобороны России."По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с.г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровска уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820971194.html
россия
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россия, украина, днепропетровск, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Служба безопасности Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:49 02.10.2022 (обновлено: 15:18 02.10.2022)
 
Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ

В результате российского удара по Днепропетровску уничтожено более 35 сотрудников СБУ

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По уточненным данным, в результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с.г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровска уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
Работа расчета артиллерии ВС РФ во время спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
13:56Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровскСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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