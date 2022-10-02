https://ria.ru/20221002/sbu-1820970292.html
Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ
Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ - РИА Новости, 02.10.2022
Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ
По уточненным данным, в результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:49
2022-10-02T13:49
2022-10-02T15:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По уточненным данным, в результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести, заявили в воскресенье в Минобороны России."По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с.г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровска уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820971194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, днепропетровск, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Служба безопасности Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:49 02.10.2022 (обновлено: 15:18 02.10.2022)
Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ
В результате российского удара по Днепропетровску уничтожено более 35 сотрудников СБУ