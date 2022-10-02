https://ria.ru/20221002/sbu-1820970292.html

Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ

Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ - РИА Новости, 02.10.2022

Российские силы уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ

По уточненным данным, в результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:49

2022-10-02T13:49

2022-10-02T15:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

днепропетровск

служба безопасности украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По уточненным данным, в результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести, заявили в воскресенье в Минобороны России."По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с.г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровска уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820971194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, днепропетровск, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф