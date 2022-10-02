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В ФРГ заявили о намерении поставить Украине словацкие САУ "Zuzana" - РИА Новости, 02.10.2022
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В ФРГ заявили о намерении поставить Украине словацкие САУ "Zuzana"
В ФРГ заявили о намерении поставить Украине словацкие САУ "Zuzana" - РИА Новости, 02.10.2022
В ФРГ заявили о намерении поставить Украине словацкие САУ "Zuzana"
Киеву в следующем году будут поставлены произведенные Словакией и профинансированные Германией, Данией и Норвегией 16 самоходных артиллерийских установок... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:18
2022-10-02T16:37
в мире
кристина ламбрехт
алексей резников
сергей лавров
украина
россия
германия
нато
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БЕРЛИН/МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости. Киеву в следующем году будут поставлены произведенные Словакией и профинансированные Германией, Данией и Норвегией 16 самоходных артиллерийских установок "Zuzana", заявила в воскресенье глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт."Мы будем продолжать содействовать (Украине - ред.) в различных формах, как и прежде - совместно с партнерами. Поэтому в следующем году мы сможем поставить на Украину 16 систем самоходных гаубиц "Zuzana", финансируемых Германией совместно с Данией и Норвегией и произведенных в Словакии", — сообщила политик в прямом эфире передачи "Bericht aus Berlin" на телеканале "Das Erste".Также минобороны Дании сообщило о том, что "Дания подписала договор о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией, из которого следует, что страны совместно решили выделить финансовую помощь Словакии, которая произведет и передаст Украине артиллерийские системы Zuzana-2".Всего страны договорились направить на эти цели 685 миллионов крон, примерно треть из них – деньги Дании."Этим пожертвованием Дания в очередной раз помогает обеспечить для Украины необходимое оружие. Военный конфликт на Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому крайне важно поддерживать борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны королевства Мортен Бёдсков, слова которого приводятся в сообщении.Как отмечает ведомство, в августе Дания, Украина и Великобритания провели конференцию #CopenhagenUkraine, где 27 стран обсудили возможности укрепления сотрудничества между Украиной и другими странами. Речь шла о безвозмездной передаче оружия и обучении военных.Кристина Ламбрехт в субботу посетила Одессу в рамках не анонсировавшейся ранее рабочей поездки, в ходе которой она встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала Киеву скорую поставку систем ПВО IRIS-T, которые со дня на день поступят в распоряжение украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220929/tsentr-1820474824.html
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в мире, кристина ламбрехт, алексей резников, сергей лавров, украина, россия, германия, нато, минобороны германии, вооружение
В мире, Кристина Ламбрехт, Алексей Резников, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО, Минобороны Германии, Вооружение
16:18 02.10.2022 (обновлено: 16:37 02.10.2022)
 
В ФРГ заявили о намерении поставить Украине словацкие САУ "Zuzana"

В министерстве обороны ФРГ заявили о намерении поставить Украине 16 словацких САУ "Zuzana"

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew BrownСамоходная артиллерийская установка Zuzana
Самоходная артиллерийская установка Zuzana - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Brown
Самоходная артиллерийская установка Zuzana. Архивное фото
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БЕРЛИН/МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости. Киеву в следующем году будут поставлены произведенные Словакией и профинансированные Германией, Данией и Норвегией 16 самоходных артиллерийских установок "Zuzana", заявила в воскресенье глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
"Мы будем продолжать содействовать (Украине - ред.) в различных формах, как и прежде - совместно с партнерами. Поэтому в следующем году мы сможем поставить на Украину 16 систем самоходных гаубиц "Zuzana", финансируемых Германией совместно с Данией и Норвегией и произведенных в Словакии", — сообщила политик в прямом эфире передачи "Bericht aus Berlin" на телеканале "Das Erste".
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Также минобороны Дании сообщило о том, что "Дания подписала договор о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией, из которого следует, что страны совместно решили выделить финансовую помощь Словакии, которая произведет и передаст Украине артиллерийские системы Zuzana-2".
Всего страны договорились направить на эти цели 685 миллионов крон, примерно треть из них – деньги Дании.
"Этим пожертвованием Дания в очередной раз помогает обеспечить для Украины необходимое оружие. Военный конфликт на Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому крайне важно поддерживать борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны королевства Мортен Бёдсков, слова которого приводятся в сообщении.
Как отмечает ведомство, в августе Дания, Украина и Великобритания провели конференцию #CopenhagenUkraine, где 27 стран обсудили возможности укрепления сотрудничества между Украиной и другими странами. Речь шла о безвозмездной передаче оружия и обучении военных.
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Кристина Ламбрехт в субботу посетила Одессу в рамках не анонсировавшейся ранее рабочей поездки, в ходе которой она встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала Киеву скорую поставку систем ПВО IRIS-T, которые со дня на день поступят в распоряжение украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреКристина ЛамбрехтАлексей РезниковСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТОМинобороны ГерманииВооружение
 
 
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