https://ria.ru/20221002/sapery-1820963805.html
Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР
Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР - РИА Новости, 02.10.2022
Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР
Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают работы по разминированию в населенных пунктах Луганской Народной Республики, пострадавших от... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:36
2022-10-02T12:36
2022-10-02T12:56
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают работы по разминированию в населенных пунктах Луганской Народной Республики, пострадавших от обстрелов со стороны украинских боевиков, а также в районах, где базировались войска Киева, сообщил РИА Новости командир группы поиска."Мы ездим по освобожденным территориям ЛНР и ДНР и производим поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, производим их уничтожение, зачищаем частный сектор, поля, школы, садики, больницы, места массового скопления людей", - рассказал командир группы российских саперов.Он уточнил, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы."Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил собеседник агентства.По его словам, местные жители очень тепло встречают российских саперов.
https://ria.ru/20220930/vsu-1820716061.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, вооруженные силы рф, безопасность
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
12:36 02.10.2022 (обновлено: 12:56 02.10.2022)
Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР
Российские саперы продолжают работы по разминированию в населенных пунктах ЛНР
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают работы по разминированию в населенных пунктах Луганской Народной Республики, пострадавших от обстрелов со стороны украинских боевиков, а также в районах, где базировались войска Киева, сообщил РИА Новости командир группы поиска.
"Мы ездим по освобожденным территориям ЛНР и ДНР
и производим поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, производим их уничтожение, зачищаем частный сектор, поля, школы, садики, больницы, места массового скопления людей", - рассказал командир группы российских саперов.
Он уточнил, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы.
"Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил собеседник агентства.
По его словам, местные жители очень тепло встречают российских саперов.