https://ria.ru/20221002/sapery-1820963805.html

Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР

Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР - РИА Новости, 02.10.2022

Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР

Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают работы по разминированию в населенных пунктах Луганской Народной Республики, пострадавших от... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:36

2022-10-02T12:36

2022-10-02T12:56

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают работы по разминированию в населенных пунктах Луганской Народной Республики, пострадавших от обстрелов со стороны украинских боевиков, а также в районах, где базировались войска Киева, сообщил РИА Новости командир группы поиска."Мы ездим по освобожденным территориям ЛНР и ДНР и производим поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, производим их уничтожение, зачищаем частный сектор, поля, школы, садики, больницы, места массового скопления людей", - рассказал командир группы российских саперов.Он уточнил, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы."Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил собеседник агентства.По его словам, местные жители очень тепло встречают российских саперов.

https://ria.ru/20220930/vsu-1820716061.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, вооруженные силы рф, безопасность