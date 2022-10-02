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Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР - РИА Новости, 02.10.2022
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Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР
Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР - РИА Новости, 02.10.2022
Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР
Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают работы по разминированию в населенных пунктах Луганской Народной Республики, пострадавших от... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:36
2022-10-02T12:56
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают работы по разминированию в населенных пунктах Луганской Народной Республики, пострадавших от обстрелов со стороны украинских боевиков, а также в районах, где базировались войска Киева, сообщил РИА Новости командир группы поиска."Мы ездим по освобожденным территориям ЛНР и ДНР и производим поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, производим их уничтожение, зачищаем частный сектор, поля, школы, садики, больницы, места массового скопления людей", - рассказал командир группы российских саперов.Он уточнил, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы."Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил собеседник агентства.По его словам, местные жители очень тепло встречают российских саперов.
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луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, вооруженные силы рф, безопасность
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
12:36 02.10.2022 (обновлено: 12:56 02.10.2022)
 
Российские саперы продолжают работы по разминированию в ЛНР

Российские саперы продолжают работы по разминированию в населенных пунктах ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТротиловая шашка, обнаруженная военнослужащим Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ
Тротиловая шашка, обнаруженная военнослужащим Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тротиловая шашка, обнаруженная военнослужащим Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают работы по разминированию в населенных пунктах Луганской Народной Республики, пострадавших от обстрелов со стороны украинских боевиков, а также в районах, где базировались войска Киева, сообщил РИА Новости командир группы поиска.
"Мы ездим по освобожденным территориям ЛНР и ДНР и производим поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, производим их уничтожение, зачищаем частный сектор, поля, школы, садики, больницы, места массового скопления людей", - рассказал командир группы российских саперов.
Он уточнил, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы.
"Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил собеседник агентства.
По его словам, местные жители очень тепло встречают российских саперов.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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