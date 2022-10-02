https://ria.ru/20221002/sanktsii-1821030751.html

Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций

Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2022

Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций

Постоянные представители стран-членов Евросоюза после утверждения нового пакета европейских санкций против России могут сразу же объявить о следующем из-за... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T20:20

2022-10-02T20:20

2022-10-02T20:51

специальная военная операция на украине

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза после утверждения нового пакета европейских санкций против России могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС.В пятницу СМИ сообщали, что страны ЕС достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против РФ, окончательное решение ожидается на следующей неделе."Также продолжается обсуждение следующего, девятого, пакета санкций против России, так как проводимые Россией референдумы ускорили переговоры. Я рассчитываю, что за официальным одобрением восьмого пакета санкций может немедленно последовать объявление о девятом санкционном пакете", - рассказал источник.Кроме того, источник в ЕС подтвердил достижение первоначальной договоренности в пятницу.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221002/sanktsii-1820930616.html

https://ria.ru/20221002/saksoniya-1821003486.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, евросоюз, санкции в отношении россии