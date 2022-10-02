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Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/sanktsii-1821030751.html
Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций
Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2022
Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза после утверждения нового пакета европейских санкций против России могут сразу же объявить о следующем из-за... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T20:20
2022-10-02T20:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза после утверждения нового пакета европейских санкций против России могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС.В пятницу СМИ сообщали, что страны ЕС достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против РФ, окончательное решение ожидается на следующей неделе."Также продолжается обсуждение следующего, девятого, пакета санкций против России, так как проводимые Россией референдумы ускорили переговоры. Я рассчитываю, что за официальным одобрением восьмого пакета санкций может немедленно последовать объявление о девятом санкционном пакете", - рассказал источник.Кроме того, источник в ЕС подтвердил достижение первоначальной договоренности в пятницу.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221002/sanktsii-1820930616.html
https://ria.ru/20221002/saksoniya-1821003486.html
донецкая народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Санкции в отношении России
20:20 02.10.2022 (обновлено: 20:51 02.10.2022)
 
Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций

Источник: ЕС готовит пакет санкций против России из-за присоединения новых территорий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза после утверждения нового пакета европейских санкций против России могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
В пятницу СМИ сообщали, что страны ЕС достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против РФ, окончательное решение ожидается на следующей неделе.
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Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян
"Также продолжается обсуждение следующего, девятого, пакета санкций против России, так как проводимые Россией референдумы ускорили переговоры. Я рассчитываю, что за официальным одобрением восьмого пакета санкций может немедленно последовать объявление о девятом санкционном пакете", - рассказал источник.
Кроме того, источник в ЕС подтвердил достижение первоначальной договоренности в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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