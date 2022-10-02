https://ria.ru/20221002/sanktsii-1820930616.html

Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян

Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян - РИА Новости, 02.10.2022

Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян

Правительство Австралии расширит санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 граждан, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T04:48

2022-10-02T04:48

2022-10-02T07:24

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство Австралии расширит санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 граждан, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг. Ее слова опубликованы на сайте ведомства."Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников... Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы", — сообщила Вонг.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220924/avstraliya-1819145053.html

https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика