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Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян - РИА Новости, 02.10.2022
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Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян
Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян - РИА Новости, 02.10.2022
Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян
Правительство Австралии расширит санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 граждан, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T04:48
2022-10-02T07:24
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство Австралии расширит санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 граждан, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг. Ее слова опубликованы на сайте ведомства."Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников... Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы", — сообщила Вонг.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220924/avstraliya-1819145053.html
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россия
донецкая народная республика
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
04:48 02.10.2022 (обновлено: 07:24 02.10.2022)
 
Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян

Австралия пообещала ввести санкции против 28 россиян, связанных с референдумами

© Flickr / Christian HaugenФлаг Австралии
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Flickr / Christian Haugen
Флаг Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство Австралии расширит санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 граждан, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.
"Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников... Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы", — сообщила Вонг.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 12:46В мире
Австралия призвала Китай надавить на Россию ради урегулирования на Украине
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 04:41
США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России
 
Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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