https://ria.ru/20221002/saksoniya-1821003486.html

В немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций

В немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2022

В немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций

В городе Цвиккау в федеральной земле Саксония состоялась акция против энергетической политики правительства Германии и антироссийских санкций. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:12

2022-10-02T17:12

2022-10-02T21:57

в мире

саксония

россия

германия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. В городе Цвиккау в федеральной земле Саксония состоялась акция против энергетической политики правительства Германии и антироссийских санкций.Среди организаторов демонстрации — причисляемые к правоэкстремистам Freie Sachsen и Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau (гражданское объединение "Голос народа города Цвиккау"). В анонсе акции они призывали к смене кабинета министров и к пересмотру санкций против России.На прошлой неделе в Цвиккау уже прошла аналогичная демонстрация. Тогда на улицы вышли несколько тысяч человек.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничений, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты питания и бензин. Так, Германия из-за подорожания топлива и сокращения поставок российского газа Германия столкнулась с энергокризисом. Власти вынуждены вводить серьезные меры экономии энергии, население призывают реже мыться и снижать температуру в квартирах. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.

https://ria.ru/20220808/sanktsii-1808126118.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, саксония, россия, германия, санкции в отношении россии