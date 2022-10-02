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В немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2022
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В немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций
В немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2022
В немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций
В городе Цвиккау в федеральной земле Саксония состоялась акция против энергетической политики правительства Германии и антироссийских санкций. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:12
2022-10-02T21:57
в мире
саксония
россия
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. В городе Цвиккау в федеральной земле Саксония состоялась акция против энергетической политики правительства Германии и антироссийских санкций.Среди организаторов демонстрации — причисляемые к правоэкстремистам Freie Sachsen и Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau (гражданское объединение "Голос народа города Цвиккау"). В анонсе акции они призывали к смене кабинета министров и к пересмотру санкций против России.На прошлой неделе в Цвиккау уже прошла аналогичная демонстрация. Тогда на улицы вышли несколько тысяч человек.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничений, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты питания и бензин. Так, Германия из-за подорожания топлива и сокращения поставок российского газа Германия столкнулась с энергокризисом. Власти вынуждены вводить серьезные меры экономии энергии, население призывают реже мыться и снижать температуру в квартирах. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.
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в мире, саксония, россия, германия, санкции в отношении россии
В мире, Саксония, Россия, Германия, Санкции в отношении России
17:12 02.10.2022 (обновлено: 21:57 02.10.2022)
 
В немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций

В немецком городе Цвиккау прошла акция против политики властей и антироссийских санкций

© Freie Sachsen/TelegramСторонники партии Freie Sachsen на демонстрации в городе Цвиккау, Германия
Сторонники партии Freie Sachsen на демонстрации в городе Цвиккау, Германия
© Freie Sachsen/Telegram
Сторонники партии Freie Sachsen на демонстрации в городе Цвиккау, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. В городе Цвиккау в федеральной земле Саксония состоялась акция против энергетической политики правительства Германии и антироссийских санкций.
Среди организаторов демонстрации — причисляемые к правоэкстремистам Freie Sachsen и Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau (гражданское объединение "Голос народа города Цвиккау"). В анонсе акции они призывали к смене кабинета министров и к пересмотру санкций против России.
На прошлой неделе в Цвиккау уже прошла аналогичная демонстрация. Тогда на улицы вышли несколько тысяч человек.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничений, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты питания и бензин.
Так, Германия из-за подорожания топлива и сокращения поставок российского газа Германия столкнулась с энергокризисом. Власти вынуждены вводить серьезные меры экономии энергии, население призывают реже мыться и снижать температуру в квартирах. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.
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