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Протесты в Румынии собрали десять тысяч человек, заявили организаторы
Протесты в Румынии собрали десять тысяч человек, заявили организаторы - РИА Новости, 02.10.2022
Протесты в Румынии собрали десять тысяч человек, заявили организаторы
Антиправительственный протест проходит в центре Бухареста по инициативе партии AUR, в акции принимают участие более 10 тысяч человек, недовольных ростом тарифов РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:28
2022-10-02T16:28
2022-10-02T16:28
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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Антиправительственный протест проходит в центре Бухареста по инициативе партии AUR, в акции принимают участие более 10 тысяч человек, недовольных ростом тарифов на коммунальные услуги и инфляцией, заявил лидер политформирования, депутат парламента Джордже Симион.Антиправительственная акция протеста проходит в Бухаресте в воскресенье перед зданием кабинета министров. Перед его началом протестующие демонстративно сожгли счета за коммунальные услуги."На данным момент здесь собралось более 10 тысяч румын, здесь люди из всех уездов, которые выражают свое недовольство. Это не протест AUR, не протест Джордже Симиона, это протест недовольных граждан", - заявил Симион собравшимся.По его словам, в акции протеста участвуют непарламентские политические формирования, неправительственные организации и союзы, члены некоторых союзов и работодателей. Он заверил, что акция протеста будет продолжаться и в последующие дни, пока власти не отреагируют."Мы не пойдем домой, мы продолжим протестовать в последующие дни, изо дня в день, если это необходимо, потому что это последняя форма, с помощью которой мы можем заставить правительство принять некоторые необходимые меры, чтобы остановить инфляцию, вернуться к регулируемому рынку, уволить некоторых министров, которые оказались абсолютно некомпетентными, и, конечно же, заставить премьер-министра Николае Чукэ уйти", - добавил депутат.При этом полиция Румынии заявляет, что в акции участвует около тысячи человек.
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в мире, румыния, бухарест
В мире, Румыния, Бухарест
Протесты в Румынии собрали десять тысяч человек, заявили организаторы
Организаторы протестов в Румынии сообщили, что в них участвуют десять тысяч человек
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Антиправительственный протест проходит в центре Бухареста по инициативе партии AUR, в акции принимают участие более 10 тысяч человек, недовольных ростом тарифов на коммунальные услуги и инфляцией, заявил лидер политформирования, депутат парламента Джордже Симион.
Антиправительственная акция протеста проходит в Бухаресте в воскресенье перед зданием кабинета министров. Перед его началом протестующие демонстративно сожгли счета за коммунальные услуги.
"На данным момент здесь собралось более 10 тысяч румын, здесь люди из всех уездов, которые выражают свое недовольство. Это не протест AUR, не протест Джордже Симиона, это протест недовольных граждан", - заявил Симион собравшимся.
По его словам, в акции протеста участвуют непарламентские политические формирования, неправительственные организации и союзы, члены некоторых союзов и работодателей. Он заверил, что акция протеста будет продолжаться и в последующие дни, пока власти не отреагируют.
"Мы не пойдем домой, мы продолжим протестовать в последующие дни, изо дня в день, если это необходимо, потому что это последняя форма, с помощью которой мы можем заставить правительство принять некоторые необходимые меры, чтобы остановить инфляцию, вернуться к регулируемому рынку, уволить некоторых министров, которые оказались абсолютно некомпетентными, и, конечно же, заставить премьер-министра Николае Чукэ уйти", - добавил депутат.
При этом полиция Румынии заявляет, что в акции участвует около тысячи человек.