14:11 02.10.2022 (обновлено: 14:46 02.10.2022)
КС определил статус глав вошедших в состав России регионов
КС определил статус глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России
Конституционный суд РФ. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители ЛНР и ДНР - главами республик, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.
Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.
В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью также указано, что высшее должностное лицо субъекта – губернатор Запорожской области.
"Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Луганской Народной Республики – главы Луганской Народной Республики на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации главы Луганской Народной Республики", - говорится в тексте постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР.
В тексте аналогичного постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ДНР указано, что высшее должностное лицо субъекта – глава Донецкой Народной Республики.