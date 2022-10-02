https://ria.ru/20221002/rukovoditeli-1820972966.html

КС определил статус глав вошедших в состав России регионов

КС определил статус глав вошедших в состав России регионов - РИА Новости, 02.10.2022

КС определил статус глав вошедших в состав России регионов

Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители ЛНР и ДНР - главами республик, следует из текста постановлений... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:11

2022-10-02T14:11

2022-10-02T14:46

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

политика

херсонская область

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители ЛНР и ДНР - главами республик, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью также указано, что высшее должностное лицо субъекта – губернатор Запорожской области."Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Луганской Народной Республики – главы Луганской Народной Республики на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации главы Луганской Народной Республики", - говорится в тексте постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР.В тексте аналогичного постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ДНР указано, что высшее должностное лицо субъекта – глава Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html

https://ria.ru/20221002/dogovory-1820974964.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, политика, херсонская область