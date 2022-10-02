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КС определил статус глав вошедших в состав России регионов - РИА Новости, 02.10.2022
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КС определил статус глав вошедших в состав России регионов
КС определил статус глав вошедших в состав России регионов - РИА Новости, 02.10.2022
КС определил статус глав вошедших в состав России регионов
Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители ЛНР и ДНР - главами республик, следует из текста постановлений... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:11
2022-10-02T14:46
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
политика
херсонская область
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители ЛНР и ДНР - главами республик, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью также указано, что высшее должностное лицо субъекта – губернатор Запорожской области."Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Луганской Народной Республики – главы Луганской Народной Республики на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации главы Луганской Народной Республики", - говорится в тексте постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР.В тексте аналогичного постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ДНР указано, что высшее должностное лицо субъекта – глава Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, политика, херсонская область
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Политика, Херсонская область
14:11 02.10.2022 (обновлено: 14:46 02.10.2022)
 
КС определил статус глав вошедших в состав России регионов

КС определил статус глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкКонституционный суд РФ. Архивное фото
Конституционный суд РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Конституционный суд РФ. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители ЛНР и ДНР - главами республик, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.
Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
"Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.
В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью также указано, что высшее должностное лицо субъекта – губернатор Запорожской области.
"Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Луганской Народной Республики – главы Луганской Народной Республики на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации главы Луганской Народной Республики", - говорится в тексте постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР.
В тексте аналогичного постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ДНР указано, что высшее должностное лицо субъекта – глава Донецкой Народной Республики.
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