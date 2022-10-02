https://ria.ru/20221002/rossiya-1820973148.html

Украинцев, живущих на территории новых регионов, признали гражданами России

Украинцев, живущих на территории новых регионов, признали гражданами России - РИА Новости, 02.10.2022

Украинцев, живущих на территории новых регионов, признали гражданами России

Граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами РФ со дня принятия субъектов в РФ,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:12

2022-10-02T14:12

2022-10-02T14:51

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами РФ со дня принятия субъектов в РФ, говорится в тексте постановлений Конституционного суда."Статья 5 рассматриваемого Договора, согласно которой со дня принятия в Российскую Федерацию ДНР и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане ДНР, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Донецкой Народной Республики, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства, также не противоречит Конституции Российской Федерации, в том числе ее статье 6, поскольку не принуждает к отказу от имеющегося на день принятия в Российскую Федерацию" - говорится в постановлениях.Аналогичное постановление касается ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20221002/dogovory-1820974964.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, конституционный суд рф