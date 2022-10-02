https://ria.ru/20221002/rossiya-1820973148.html
Украинцев, живущих на территории новых регионов, признали гражданами России
Украинцев, живущих на территории новых регионов, признали гражданами России - РИА Новости, 02.10.2022
Украинцев, живущих на территории новых регионов, признали гражданами России
Граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами РФ со дня принятия субъектов в РФ,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:12
2022-10-02T14:12
2022-10-02T14:51
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами РФ со дня принятия субъектов в РФ, говорится в тексте постановлений Конституционного суда."Статья 5 рассматриваемого Договора, согласно которой со дня принятия в Российскую Федерацию ДНР и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане ДНР, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Донецкой Народной Республики, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства, также не противоречит Конституции Российской Федерации, в том числе ее статье 6, поскольку не принуждает к отказу от имеющегося на день принятия в Российскую Федерацию" - говорится в постановлениях.Аналогичное постановление касается ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20221002/dogovory-1820974964.html
россия
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, конституционный суд рф
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Конституционный суд РФ
14:12 02.10.2022 (обновлено: 14:51 02.10.2022)
Украинцев, живущих на территории новых регионов, признали гражданами России
Конституционный суд признал украинцев, живущих в новых регионах, гражданами России