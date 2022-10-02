https://ria.ru/20221002/rossiya-1820933648.html
В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен
В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен - РИА Новости, 02.10.2022
В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T07:36
2022-10-02T07:36
2022-10-02T07:36
константин бахарев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105107/44/1051074495_0:144:2754:1693_1920x0_80_0_0_ad05985e7c9831e3d0b2e15fc28d040c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Уверен, что принятие четырех новых регионов – не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума - они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия", - сказал РИА Новости Бахарев.По его мнению, в основе вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20221001/dogovory-1820781810.html
https://ria.ru/20220930/territorii-1820507566.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105107/44/1051074495_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_5276b7f7713715c02dd4d46e1fb5680f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин бахарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Константин Бахарев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Депутат Госдумы Бахарев заявил, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен