https://ria.ru/20221002/rossiya-1820933648.html

В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен

В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен - РИА Новости, 02.10.2022

В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен

Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T07:36

2022-10-02T07:36

2022-10-02T07:36

константин бахарев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Уверен, что принятие четырех новых регионов – не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума - они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия", - сказал РИА Новости Бахарев.По его мнению, в основе вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20221001/dogovory-1820781810.html

https://ria.ru/20220930/territorii-1820507566.html

россия

донецкая народная республика

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константин бахарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, в мире