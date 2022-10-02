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В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен - РИА Новости, 02.10.2022
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В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен
В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен - РИА Новости, 02.10.2022
В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T07:36
2022-10-02T07:36
константин бахарев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Уверен, что принятие четырех новых регионов – не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума - они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия", - сказал РИА Новости Бахарев.По его мнению, в основе вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20221001/dogovory-1820781810.html
https://ria.ru/20220930/territorii-1820507566.html
россия
донецкая народная республика
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константин бахарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Константин Бахарев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
07:36 02.10.2022
 
В Госдуме уверены, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен

Депутат Госдумы Бахарев заявил, что процесс воссоединения русских земель еще не завершен

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 00:46
Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат
"Уверен, что принятие четырех новых регионов – не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума - они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его мнению, в основе вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В Госдуме рассказали о процедуре вхождения новых территорий в состав России
 
Константин БахаревРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФРеферендумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
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