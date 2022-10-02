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Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
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Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в состав РФ, следует из текста постановлений Конституционного суда РФ. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:29
2022-10-02T15:03
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
конституционный суд рф
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в состав РФ, следует из текста постановлений Конституционного суда РФ.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Херсонская область", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта.В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью указано, что в составе РФ образуется новый субъект – Запорожская область."Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Луганская Народная Республика", - говорится в тексте постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР. В тексте постановления о проверке конституционности договора между РФ и ДНР также указано название нового субъекта – Донецкая Народная Республика.В тексте постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР КС также отмечает, что в случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, если международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области."С учетом этого наделение Луганской Народной Республики статусом республики не противоречит Конституции Российской Федерации", - отмечается в тексте постановления. Наделение ДНР статусом республики так же не противоречит Конституции.
https://ria.ru/20221002/territorii-1820974049.html
https://ria.ru/20221002/rukovoditeli-1820972966.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, конституционный суд рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Конституционный суд РФ
14:29 02.10.2022 (обновлено: 15:03 02.10.2022)
 
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохранят названия при принятии в состав России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в состав РФ, следует из текста постановлений Конституционного суда РФ.
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Люди на митинге-концерте Мы вместе в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
14:16
Регионы считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров
"Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Херсонская область", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта.
В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью указано, что в составе РФ образуется новый субъект – Запорожская область.
"Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Луганская Народная Республика", - говорится в тексте постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР. В тексте постановления о проверке конституционности договора между РФ и ДНР также указано название нового субъекта – Донецкая Народная Республика.
В тексте постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР КС также отмечает, что в случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, если международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области.
"С учетом этого наделение Луганской Народной Республики статусом республики не противоречит Конституции Российской Федерации", - отмечается в тексте постановления. Наделение ДНР статусом республики так же не противоречит Конституции.
Конституционный суд РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
14:11
КС определил статус глав вошедших в состав России регионов
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхКонституционный суд РФ
 
 
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