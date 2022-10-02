https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в состав РФ, следует из текста постановлений Конституционного суда РФ. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:29
2022-10-02T14:29
2022-10-02T15:03
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
конституционный суд рф
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в состав РФ, следует из текста постановлений Конституционного суда РФ.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Херсонская область", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта.В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью указано, что в составе РФ образуется новый субъект – Запорожская область."Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Луганская Народная Республика", - говорится в тексте постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР. В тексте постановления о проверке конституционности договора между РФ и ДНР также указано название нового субъекта – Донецкая Народная Республика.В тексте постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР КС также отмечает, что в случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, если международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области."С учетом этого наделение Луганской Народной Республики статусом республики не противоречит Конституции Российской Федерации", - отмечается в тексте постановления. Наделение ДНР статусом республики так же не противоречит Конституции.
https://ria.ru/20221002/territorii-1820974049.html
https://ria.ru/20221002/rukovoditeli-1820972966.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, конституционный суд рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Конституционный суд РФ
14:29 02.10.2022 (обновлено: 15:03 02.10.2022)
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохранят названия при принятии в состав России
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в состав РФ, следует из текста постановлений Конституционного суда РФ.
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей
.
"Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Херсонская область", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта.
В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью указано, что в составе РФ образуется новый субъект – Запорожская область.
"Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Луганская Народная Республика", - говорится в тексте постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР. В тексте постановления о проверке конституционности договора между РФ и ДНР также указано название нового субъекта – Донецкая Народная Республика.
В тексте постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР КС также отмечает, что в случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, если международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области.
"С учетом этого наделение Луганской Народной Республики статусом республики не противоречит Конституции Российской Федерации", - отмечается в тексте постановления. Наделение ДНР статусом республики так же не противоречит Конституции.