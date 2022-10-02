https://ria.ru/20221002/rassledovanie-1820974603.html

ФРГ планирует провести собственное расследование ЧП на "Северных Потоках"

ФРГ планирует провести собственное расследование ЧП на "Северных Потоках" - РИА Новости, 02.10.2022

ФРГ планирует провести собственное расследование ЧП на "Северных Потоках"

Если подозрение в умышленном подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" подтвердится, власти ФРГ могут инициировать собственное... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:20

2022-10-02T14:20

2022-10-02T14:30

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северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Если подозрение в умышленном подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" подтвердится, власти ФРГ могут инициировать собственное расследование произошедшего, заявил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман (СвДП)."Возможно, в данном случае было совершено преступление, по которому федеральный прокурор мог бы инициировать от своего лица уголовное преследование", - заявил Бушманн в интервью изданию "Bild am Sonntag".По словам министра, официальное расследование будет начато в случае подтверждения подозрения в подрыве "Северных Потоков"."Мы бы выследили виновных - всеми доступными нашему конституционному государству инструментами", - подчеркнул Бушман.Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов на "Северных потоках".В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820788199.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, дания, швеция, siemens, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"