16:19 02.10.2022 (обновлено: 19:56 02.10.2022)
Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов
Полиция начала проверку из-за видео с миссис Крым, поющей песню украинских националистов
© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсетиОльга Валеева
© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсети
Ольга Валеева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором победительница крымского конкурса красоты, мисс Крым Ольга Валеева, поет песню украинских националистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму.
На записи Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают, в частности, гимном "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.
"По собранным <…> материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказал собеседник агентства.
Видео с Валеевой уже вызвало в Крыму негативную реакцию. Советник главы республики Олег Крючков предложил ей проявить талант за линией фронта, в расположении ВСУ. При этом он добавил, что за нормальные украинские песни в Крыму никого не наказывают. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, со своей стороны, заявил, что поведение Валеевой требует не просто осуждения, а юридической реакции, для чего требуется ужесточение законодательства.
Титул Валеева получила, став победительницей конкурса "Королева красоты — Крым. Весна-2022". Выбор жюри вызвал широкое обсуждение в интернете.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Организация признана террористической и запрещена в России.
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