Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/proverka-1820994888.html
Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов
Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов - РИА Новости, 02.10.2022
Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов
Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором победительница крымского конкурса красоты, мисс Крым Ольга Валеева, поет песню украинских... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:19
2022-10-02T19:56
россия
республика крым
происшествия
севастополь
украинская повстанческая армия
олег крючков
александр форманчук
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_5fe74d5c4f1689a878f5238d09ea57c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором победительница крымского конкурса красоты, мисс Крым Ольга Валеева, поет песню украинских националистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму.На записи Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают, в частности, гимном "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе."По собранным &lt;…&gt; материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказал собеседник агентства.Видео с Валеевой уже вызвало в Крыму негативную реакцию. Советник главы республики Олег Крючков предложил ей проявить талант за линией фронта, в расположении ВСУ. При этом он добавил, что за нормальные украинские песни в Крыму никого не наказывают. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, со своей стороны, заявил, что поведение Валеевой требует не просто осуждения, а юридической реакции, для чего требуется ужесточение законодательства.Титул Валеева получила, став победительницей конкурса "Королева красоты — Крым. Весна-2022". Выбор жюри вызвал широкое обсуждение в интернете.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:54:1080:864_1920x0_80_0_0_2032176d3074f42bb759f312734f916a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, происшествия, севастополь, украинская повстанческая армия, олег крючков, александр форманчук, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Республика Крым, Происшествия, Севастополь, Украинская повстанческая армия, Олег Крючков, Александр Форманчук, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:19 02.10.2022 (обновлено: 19:56 02.10.2022)
 
Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов

Полиция начала проверку из-за видео с миссис Крым, поющей песню украинских националистов

© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсетиОльга Валеева
Ольга Валеева - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсети
Ольга Валеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором победительница крымского конкурса красоты, мисс Крым Ольга Валеева, поет песню украинских националистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму.
На записи Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают, в частности, гимном "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 14:08
В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.
"По собранным <…> материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказал собеседник агентства.
Видео с Валеевой уже вызвало в Крыму негативную реакцию. Советник главы республики Олег Крючков предложил ей проявить талант за линией фронта, в расположении ВСУ. При этом он добавил, что за нормальные украинские песни в Крыму никого не наказывают. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, со своей стороны, заявил, что поведение Валеевой требует не просто осуждения, а юридической реакции, для чего требуется ужесточение законодательства.
Титул Валеева получила, став победительницей конкурса "Королева красоты — Крым. Весна-2022". Выбор жюри вызвал широкое обсуждение в интернете.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Организация признана террористической и запрещена в России.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 10:36
Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе
 
РоссияРеспублика КрымПроисшествияСевастопольУкраинская повстанческая армияОлег КрючковАлександр ФорманчукМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала