https://ria.ru/20221002/proverka-1820994888.html

Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов

Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов - РИА Новости, 02.10.2022

Полиция проверяет миссис Крым из-за песни украинских националистов

Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором победительница крымского конкурса красоты, мисс Крым Ольга Валеева, поет песню украинских... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:19

2022-10-02T16:19

2022-10-02T19:56

россия

республика крым

происшествия

севастополь

украинская повстанческая армия

олег крючков

александр форманчук

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором победительница крымского конкурса красоты, мисс Крым Ольга Валеева, поет песню украинских националистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму.На записи Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают, в частности, гимном "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе."По собранным <…> материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказал собеседник агентства.Видео с Валеевой уже вызвало в Крыму негативную реакцию. Советник главы республики Олег Крючков предложил ей проявить талант за линией фронта, в расположении ВСУ. При этом он добавил, что за нормальные украинские песни в Крыму никого не наказывают. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, со своей стороны, заявил, что поведение Валеевой требует не просто осуждения, а юридической реакции, для чего требуется ужесточение законодательства.Титул Валеева получила, став победительницей конкурса "Королева красоты — Крым. Весна-2022". Выбор жюри вызвал широкое обсуждение в интернете.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html

https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html

россия

республика крым

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, происшествия, севастополь, украинская повстанческая армия, олег крючков, александр форманчук, министерство внутренних дел рф (мвд россии)