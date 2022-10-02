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"Шор": полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев - РИА Новости, 02.10.2022
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"Шор": полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев
"Шор": полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев - РИА Новости, 02.10.2022
"Шор": полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев
Полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые хотели из северных районов добраться до Кишинева, чтобы принять участие в антиправительственном... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:28
2022-10-02T16:28
в мире
илан шор
кишинев
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые хотели из северных районов добраться до Кишинева, чтобы принять участие в антиправительственном протесте, сообщила пресс-служба партии "Шор".В Кишиневе проходит 15-й день протестов сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. С 18 сентября в сквере перед парламентом был создан протестный палаточный "Городок перемен". При этом каждое воскресенье проводятся массовые митинги."Многим людям в северных населенных пунктах страны не позволяют приехать на сегодняшний национальный протест, запланированный на 15:00 (совпадает с мск) перед администрацией президента. Транспортные средства, заполненные людьми, были остановлены полицией на выезде из городов Флорешты и Бельцы по указанию власти партии "Действие и солидарность", - сообщается на сайте партии.Как отмечают представители политсилы, в ходе протестов последних двух недель десятки тысяч людей как с севера, так и с юга страны "подвергались запугиванию и шантажу, чтобы не приезжать на манифестацию". Отмечается, что многим перевозчикам угрожали разными проблемами, если они не будут соблюдать ограничения.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки действующего руководства страны.
https://ria.ru/20220926/gaz-1819662161.html
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в мире, илан шор, кишинев, молдавия, россия
В мире, Илан Шор, Кишинев, Молдавия, Россия
16:28 02.10.2022
 
"Шор": полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев

Партия "Шор" заявила, что полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в медиабанкПолицейский на улице Кишинева
Полицейский на улице Кишинева - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Анатолий Кирияк
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Полицейский на улице Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые хотели из северных районов добраться до Кишинева, чтобы принять участие в антиправительственном протесте, сообщила пресс-служба партии "Шор".
В Кишиневе проходит 15-й день протестов сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. С 18 сентября в сквере перед парламентом был создан протестный палаточный "Городок перемен". При этом каждое воскресенье проводятся массовые митинги.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 22:33
Кишинев может попросить у Приднестровья предоплату за газ из Румынии
"Многим людям в северных населенных пунктах страны не позволяют приехать на сегодняшний национальный протест, запланированный на 15:00 (совпадает с мск) перед администрацией президента. Транспортные средства, заполненные людьми, были остановлены полицией на выезде из городов Флорешты и Бельцы по указанию власти партии "Действие и солидарность", - сообщается на сайте партии.
Как отмечают представители политсилы, в ходе протестов последних двух недель десятки тысяч людей как с севера, так и с юга страны "подвергались запугиванию и шантажу, чтобы не приезжать на манифестацию". Отмечается, что многим перевозчикам угрожали разными проблемами, если они не будут соблюдать ограничения.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки действующего руководства страны.
Многотысячная акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 16:23
В антиправительственном митинге в Кишиневе участвуют около 40 тысяч человек
 
В миреИлан ШорКишиневМолдавияРоссия
 
 
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