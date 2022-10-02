https://ria.ru/20221002/protest-1820996589.html

"Шор": полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев

"Шор": полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев - РИА Новости, 02.10.2022

"Шор": полиция мешает жителям Молдавии приехать на протест в Кишинев

Полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые хотели из северных районов добраться до Кишинева, чтобы принять участие в антиправительственном... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:28

2022-10-02T16:28

2022-10-02T16:28

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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые хотели из северных районов добраться до Кишинева, чтобы принять участие в антиправительственном протесте, сообщила пресс-служба партии "Шор".В Кишиневе проходит 15-й день протестов сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. С 18 сентября в сквере перед парламентом был создан протестный палаточный "Городок перемен". При этом каждое воскресенье проводятся массовые митинги."Многим людям в северных населенных пунктах страны не позволяют приехать на сегодняшний национальный протест, запланированный на 15:00 (совпадает с мск) перед администрацией президента. Транспортные средства, заполненные людьми, были остановлены полицией на выезде из городов Флорешты и Бельцы по указанию власти партии "Действие и солидарность", - сообщается на сайте партии.Как отмечают представители политсилы, в ходе протестов последних двух недель десятки тысяч людей как с севера, так и с юга страны "подвергались запугиванию и шантажу, чтобы не приезжать на манифестацию". Отмечается, что многим перевозчикам угрожали разными проблемами, если они не будут соблюдать ограничения.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки действующего руководства страны.

https://ria.ru/20220926/gaz-1819662161.html

https://ria.ru/20221002/miting-1820995561.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, илан шор, кишинев, молдавия, россия