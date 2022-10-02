Рейтинг@Mail.ru
При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли двое актеров - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/proisshestviya-1820932527.html
При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли двое актеров
При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли двое актеров - РИА Новости, 02.10.2022
При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли двое актеров
Автобус, перевозивший труппу театра кукол Краснотурьинска, столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, два актера погибли, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T06:40
2022-10-02T10:44
происшествия
авто
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820946926_24:0:751:409_1920x0_80_0_0_fd94df78c2a8100c6829c66fc2619779.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Автобус, перевозивший труппу театра кукол Краснотурьинска, столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, два актера погибли, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По предварительным данным, ночью на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов грузовик MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск 16 артистов театра кукол, возвращавшихся с гастролей."В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи два актера, находившихся в салоне автобуса — женщины, 1985 и 1997 годов рождения. Еще один их коллега — мужчина 2001 года рождения, с травмами доставлен в районную больницу. По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии, опрашивают очевидцев. По итогам тщательного разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820946926_136:0:673:403_1920x0_80_0_0_29501a80a27dbe93cbc852bdbb52805d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, свердловская область
Происшествия, Авто, Свердловская область
06:40 02.10.2022 (обновлено: 10:44 02.10.2022)
 
При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли двое актеров

При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли две актрисы театра кукол

© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП с грузовиком и автобусом в Свердловской области
На месте ДТП с грузовиком и автобусом в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На месте ДТП с грузовиком и автобусом в Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Автобус, перевозивший труппу театра кукол Краснотурьинска, столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, два актера погибли, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По предварительным данным, ночью на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов грузовик MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск 16 артистов театра кукол, возвращавшихся с гастролей.
"В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи два актера, находившихся в салоне автобуса — женщины, 1985 и 1997 годов рождения. Еще один их коллега — мужчина 2001 года рождения, с травмами доставлен в районную больницу. По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии, опрашивают очевидцев. По итогам тщательного разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:18
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияАвтоСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала