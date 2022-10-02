https://ria.ru/20221002/proisshestviya-1820932527.html

При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли двое актеров

При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли двое актеров - РИА Новости, 02.10.2022

При столкновении автобуса с грузовиком на Урале погибли двое актеров

Автобус, перевозивший труппу театра кукол Краснотурьинска, столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, два актера погибли, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T06:40

2022-10-02T06:40

2022-10-02T10:44

происшествия

авто

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Автобус, перевозивший труппу театра кукол Краснотурьинска, столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, два актера погибли, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По предварительным данным, ночью на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов грузовик MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск 16 артистов театра кукол, возвращавшихся с гастролей."В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи два актера, находившихся в салоне автобуса — женщины, 1985 и 1997 годов рождения. Еще один их коллега — мужчина 2001 года рождения, с травмами доставлен в районную больницу. По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии, опрашивают очевидцев. По итогам тщательного разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

свердловская область

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происшествия, авто, свердловская область